Son Dakika Haberleri: Bir garip 'kaçma' vakası Esra Erol'da ortaya çıktı
Son Dakika Güncel Bir garip 'kaçma' vakası Esra Erol'da ortaya çıktı

Bir garip 'kaçma' vakası Esra Erol'da ortaya çıktı

31 dakika önce

Sosyal paylaşım uygulamasından tanıştığı F.Y.'ye kaçtığı söylenen 2 çocuk annesi S.K., canlı yayında herşeyi itiraf etti.

Bir garip 'kaçma' vakası Esra Erol'da ortaya çıktı, System.String[]

Sosyal paylaşım uygulamasından tanıştığı F.Y.'ye kaçtığı söylenen 2 çocuk annesi S.K., canlı yayında herşeyi itiraf etti.


Esra Erol'da programında izleyenleri şoke eden bir olay aktarıldı. Zaman zaman toplumda tepkiye yol açan bir sosyal paylaşım uygulaması üzerinden tanıştığı adama kaçan S.K.'nın hikayesi şaşkınlığa yol açtı.


Canlı yayında doğruladı


Kayıp kızını bulmak için programa başvuran anne Serpil Celep, 4 Haziran'dan beri kayıp olan kızı S.K.'nin, iki çocuğunu da alarak bahsi geçen uygulama üzerinden tanıştığı F.Y. ile kaçtığını iddia etti. Şuan da Kastamonu'nda olduğu belirtilen S.K., Esra Erol'da programında canlı yayında olayı doğruladı.


Öte yandan F.Y'nin söz konusu uygulamadan tanıştığı tek kişinin S.K. olmadığı anlaşıldı. Gelen yüzlerce ihbar ve canlı yayına bağlanan ihbar telefonları bu iddiaları doğruladı. F.Y.'nin daha önce uygulamadan tanıştığı kadınları özellikle yurt dışından tercih edip, maddi manevi mağdur ettiği öne sürüldü. - İSTANBUL

Esra Erol, Celep, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:31 Kaynak: İHA
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