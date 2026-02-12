Bir gecede 200 koyunu telef olan vatandaşı duygulandıran bağış - Son Dakika
Bir gecede 200 koyunu telef olan vatandaşı duygulandıran bağış

Bir gecede 200 koyunu telef olan vatandaşı duygulandıran bağış
12.02.2026 17:07
Kars’ta kurt saldırısında 214 koyununu kaybeden besiciye ilçe genelinde başlatılan kampanya kapsamında 111 koyun teslim edilirken, öğrencilerin kumbaralarından yaptığı bağışlar dayanışmanın simgesi oldu.

Kars'ın Digor ilçesine bağlı Bostankale köyünde 27 Ocak'ta ahıra giren kurt, besici Ali Canpolat'ın koyunlarına saldırdı. İlk etapta 136, ardından 78 koyun olmak üzere toplam 214 hayvan telef oldu. Yaşanan mağduriyetin ardından Digor Kaymakamlığı öncülüğünde; Ziraat Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Digor Muhtarlar Derneği iş birliğinde yardım kampanyası başlatıldı.

ÖĞRENCİLERDEN ANLAMLI DESTEK

Kars genelinde esnaf, muhtarlar ve vatandaşların katkı sunduğu kampanyaya öğrenciler de kumbaralarındaki harçlıklarla destek verdi. Toplanan yardımlarla 111 koyun satın alınarak Ali Canpolat'a teslim edildi, kalan miktar ise nakdi olarak verildi. Yardımlar, Digor Kaymakamı Ahmet Tayyib Kahraman ve kampanya komisyonu üyeleri tarafından tutanakla besiciye teslim edildi.

"TOPLUMSAL SİGORTA OLUŞTU"

Kaymakam Ahmet Tayyib Kahraman, yaşanan olayın üzücü olduğunu ancak sonrasında ortaya çıkan dayanışmanın örnek teşkil ettiğini belirterek, "Bütün muhtarlarımız, köylülerimiz ve vatandaşlarımız bir araya geldi. Bu büyük sıkıntının giderilmesi noktasında birleştiler. Bu toplumsal sigortanın oluşması bizim adımıza çok önemli ve güzel bir duygu. Hem ayni hem de nakdi yardımda bulunuldu. Süreç şeffaf şekilde yürütüldü ve amcamızın sıkıntısı giderildi" dedi.

Kahraman, artan yardım tutarının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na aktarılacağını ve yaklaşan ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını ifade etti.

"TARSİM YAPTIRALIM" ÇAĞRISI

Digor Ziraat Odası Başkanı İsmet Hagi, üreticilere TARSİM sigortası yaptırmaları çağrısında bulunarak, "Devletin prim desteği var. Sigorta yapılmış olsaydı zarar TARSİM tarafından karşılanabilirdi. Bu olay hepimize ders oldu" diye konuştu.

Digor Muhtarlar Derneği Başkanı Tunay Buğan ile Esnaf Odası Başkanı Sercan Ömeroğlu da ilçede güçlü bir dayanışma örneği sergilendiğini belirterek destek verenlere teşekkür etti.

"ÇOCUKLARA MİNNETTARIM"

Kurt saldırısında 214 koyununu kaybeden Ali Canpolat ise kampanyaya katkı sunan herkese teşekkür ederek, özellikle kumbarasındaki harçlığını bağışlayan çocuklara minnettar olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Güncel, Toplum, Yaşam, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Murat Avci Murat Avci:
    Baba ahırı sağlamlastır nasıl giriyor oraya..alarm kur bir şey yap.. 8 1 Yanıtla
  • Recep Şehitoğlu Recep Şehitoğlu:
    İşte bizim milletiz elhamdülillah 3 1 Yanıtla
