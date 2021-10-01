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Bir kez yemek verdi, tilki lokantanın daimi ziyaretçisi oldu - Son Dakika

Bir kez yemek verdi, tilki lokantanın daimi ziyaretçisi oldu

01.10.2021 11:00

Bir kez yemek verdi, tilki lokantanın daimi ziyaretçisi oldu Sivas'ta yaşayan Mukadder Selçuk her gece lokantanın önüne gelen tilkiyi elleriyle besliyor Sivas'ta yaşayan Mukadder Selçuk her gece lokantanın önüne gelen sevimli tilkiyi elleriyle besliyor.

Bir kez yemek verdi, tilki lokantanın daimi ziyaretçisi oldu

Sivas'ta yaşayan Mukadder Selçuk her gece lokantanın önüne gelen tilkiyi elleriyle besliyor

SİVAS - Sivas'ta yaşayan Mukadder Selçuk her gece lokantanın önüne gelen sevimli tilkiyi elleriyle besliyor.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde bulunan bir lokantada yürekleri ısıtan bir olay yaşandı. 2 ay öncesinde ilçede bulunan bir lokantaya gece saatlerinde sevimli bir tilki geldi. Lokanta çalışanlarından Mukadder Selçuk, tilkiye elleriyle yemek verdi. Burada karnını doyuran tilki her gece gelmeye başladı. 2 aydır her gece lokantanın önüne gelen tilkiyi Selçuk, geri çevirmiyor. Tilkiyi elleriyle besleyen Mukadder Selçuk, tilkinin çok acıktığı zaman patilerini mutfağın camına koyarak içeriyi izlediğini söyledi. Lokantanın daimi ziyaretçisi olan sevimli tilki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Her gece geliyor

Lokanta çalışanı Mukadder Selçuk, "2 ay öncesinden bir tilkinin sürekli buraya lokantamıza gelmesiyle buna yiyecek verdim bir sefere mahsus. Ondan sonra sürekli her gece geliyordu. Bunun karnını doyuruyordum ertesi gün yine geliyordu. Son zamanlarda da tilki elimden ekmek veya yiyecekler almaya başladı. Çok acıktığı zaman patisini mutfağın camına koyuyor. İçeriyi seyrediyor. Tekrar yiyecekler veriyorum. Ondan sonra da gidiyor yuvasına giriyor. Bu kadar yakınlaştı bu tilkimiz. Çokta güzel bir hayvan" dedi.

Bir kez yemek verdi, tilki lokantanın daimi ziyaretçisi oldu
Bir kez yemek verdi, tilki lokantanın daimi ziyaretçisi oldu
Bir kez yemek verdi, tilki lokantanın daimi ziyaretçisi oldu
Bir kez yemek verdi, tilki lokantanın daimi ziyaretçisi oldu

İmranlı, Selçuk, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bir kez yemek verdi, tilki lokantanın daimi ziyaretçisi oldu - Son Dakika


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