Bir Kişi Parkta Ölü Bulundu
20 dakika önce
İzmir'in Konak ilçesinde parkta erkek cesedi bulundu.
İzmir
'in Konak
ilçesinde parkta erkek cesedi bulundu.
Kılıçreis İhsan Alyanak
Parkı içinde hareketsiz yatan kişiyi gören vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Ceset, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı.
Öte yandan, polisin olay yerinde çalışma yaptığı sırada, bazı vatandaşların parka gelerek spor yapması dikkati çekti.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 01:32 Kaynak: AA
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