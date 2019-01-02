Son Dakika Haberleri: Bir Motosiklette Tam 6 Kişi

Bir Motosiklette Tam 6 Kişi

49 dakika önce

Batman'da bir motosiklete 6 kişi bindiği görüldü.

Batman'da bir motosiklete 6 kişi bindiği görüldü. Batman merkez Yavuz Selim Mahallesi Cudi Caddesi üzerinde motosikletle seyreden ailenin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kameralarına yansıdı. Kask takmadıkları gibi bir motosiklete 6 kişi binen aile, görenleri korkuttu. Çocuklardan birinin de motosikletin arkasındaki sepetin içerisine konulması dikkat çekerken, bu görüntüler yürekleri ağza getirdi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:26 Kaynak: İHA

Cudi, Yavuz Selim Mahallesi, Batman, Güncel
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