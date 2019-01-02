Bir Motosiklette Tam 6 Kişi
49 dakika önce
Batman'da bir motosiklete 6 kişi bindiği görüldü.
Batman
'da bir motosiklete 6 kişi bindiği görüldü. Batman merkez Yavuz Selim Mahallesi Cudi
Caddesi üzerinde motosikletle seyreden ailenin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kameralarına yansıdı. Kask takmadıkları gibi bir motosiklete 6 kişi binen aile, görenleri korkuttu. Çocuklardan birinin de motosikletin arkasındaki sepetin içerisine konulması dikkat çekerken, bu görüntüler yürekleri ağza getirdi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:26 Kaynak: İHA
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