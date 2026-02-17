12 ilde dolandırıcılık operasyonu! 60 kişi tutuklandı - Son Dakika
12 ilde dolandırıcılık operasyonu! 60 kişi tutuklandı

12 ilde dolandırıcılık operasyonu! 60 kişi tutuklandı
17.02.2026 07:45  Güncelleme: 08:15
12 ilde dolandırıcılık operasyonu! 60 kişi tutuklandı
12 il merkezli "Nitelikli Dolandırıcılık, Banka veya Kredi Kartlarını Kötüye Kullanmak ve Yasa Dışı Bahis" suçlarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda; hesaplarında 1 milyar 356 milyon TL işlem hacmi bulunan 86 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin; 60'ı tutuklandı. 18'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

"Nitelikli Dolandırıcılık, Banka veya Kredi Kartlarını Kötüye Kullanmak ve Yasa Dışı Bahis" suçlarına yönelik olarak 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 86 şüpheliden 60'ı tutuklandı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Operasyonlarla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; "Jandarma Genel Komutanlığımız tarafından düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 1 Milyar 356 Milyon TL işlem hacmi bulunan 86 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin; 60'ı tutuklandı, 18'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarımızca;

Erzurum, Şanlıurfa, Antalya, Balıkesir, Diyarbakır, Yalova, Mersin, İstanbul, Muğla, Gaziantep, Çanakkale ve Nevşehir il merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

- Yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri,

- Mağdur vatandaşlarımızın banka hesaplarından bilgileri dışında para çekerek haksız kazanç sağladıkları,

- Kendilerini avukat olarak tanıtarak irtibata geçtikleri vatandaşlarımızdan "uzlaşı parası" talep ederek dolandırdıkları,

- Sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

- Operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyal ve muhtelif miktarda doküman ele geçirildi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • 205622 205622:
    yol ver çök seçim var 2 4 Yanıtla
  • Hasan Gaga Hasan Gaga:
    ne hale gelmişiz yaaa her yaştan meslekten memleketten bu kadar çok vahim olayların olması normal mi herkes mü çürümüş kokuşmuş hiç mi düzgün temiz bir insan iş grubu yada yer kalmamış çok garip ve çok yazık 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
