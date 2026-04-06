Bir oturuşta 15 tane İzmir bomba yedi, bana mısın demedi

İzmir’in meşhur ve bol çikolatalı lezzeti İzmir bombası, bu kez sınırları zorlayan bir meydan okumaya sahne oldu. Genç bir adam, "Bir oturuşta 15 tane yerim" diyerek masaya oturdu ve izleyenleri hayrete düşüren bir performans sergiledi.

TEK HAMLEDE AĞZINA ATTI

Sosyal medyada paylaşılan videoda, rengarenk bombaları ardı ardına büyük bir iştahla yiyen şahsın rahat tavırları dikkat çekti. Yanındakilerin "Şekerini dengelemek için peynir verelim mi?" teklifine bile gerek duymadan 15 taneyi saniyeler içinde midesine indirdi.

REKOR SADECE BOMBA DEĞİL !

15 İzmir bombayı kısa sürede bitirdikten sonra çevredekilerin şaşkın bakışları arasında konuşan genç, bu durumun kendisi için pek de zor olmadığını şu sözlerle ifade etti:

"Aslında buraya tok geldim. Daha önce de tek seferde 28 dilim pizza yemişliğim var. Bu 15 tane bomba benim için sadece bir cila oldu."

İZLEYENLERİN ŞEKERİ YÜKSELDİ

Mekandaki diğer kişilerin, "Valla helal olsun, bu şu ana kadar kırılmış nadir rekorlardan biri!" diyerek alkışladığı genç, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu. Ağır şerbetli ve çikolatalı bir tatlıyı bu kadar kısa sürede ve yüksek miktarda tüketmesi, izleyenlere "Şekerim yükseldi!" dedirtti.