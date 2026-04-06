Bir oturuşta 15 tane İzmir bomba yedi, bana mısın demedi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haberin Videosunu İzleyin
06.04.2026 17:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Sosyal medyada paylaşılan ve izleyenlerin şeker oranını yerinden oynatan görüntülerde, genç bir adamın tatlıyla imtihanı "pes" dedirtti. İzmir’in dünyaca ünlü, içi akışkan çikolata dolu ağır tatlısı İzmir Bombası'ndan tam 15 taneyi tek oturuşta yiyen şahıs, sadece rekor kırmakla kalmadı, söyledikleriyle de herkesi hayrete düşürdü. Normal bir insanın birini yerken zorlandığı bu yoğun lezzeti adeta çerez gibi tüketen genç, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında midesinin sınırlarını zorladı.

İzmir’in meşhur ve bol çikolatalı lezzeti İzmir bombası, bu kez sınırları zorlayan bir meydan okumaya sahne oldu. Genç bir adam, "Bir oturuşta 15 tane yerim" diyerek masaya oturdu ve izleyenleri hayrete düşüren bir performans sergiledi.

TEK HAMLEDE AĞZINA ATTI 

Sosyal medyada paylaşılan videoda, rengarenk bombaları ardı ardına büyük bir iştahla yiyen şahsın rahat tavırları dikkat çekti. Yanındakilerin "Şekerini dengelemek için peynir verelim mi?" teklifine bile gerek duymadan 15 taneyi saniyeler içinde midesine indirdi.

REKOR SADECE BOMBA DEĞİL !

15 İzmir bombayı kısa sürede bitirdikten sonra çevredekilerin şaşkın bakışları arasında konuşan genç, bu durumun kendisi için pek de zor olmadığını şu sözlerle ifade etti:

"Aslında buraya tok geldim. Daha önce de tek seferde 28 dilim pizza yemişliğim var. Bu 15 tane bomba benim için sadece bir cila oldu."

İZLEYENLERİN ŞEKERİ YÜKSELDİ 

Mekandaki diğer kişilerin, "Valla helal olsun, bu şu ana kadar kırılmış nadir rekorlardan biri!" diyerek alkışladığı genç, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu. Ağır şerbetli ve çikolatalı bir tatlıyı bu kadar kısa sürede ve yüksek miktarda tüketmesi, izleyenlere "Şekerim yükseldi!" dedirtti.

İzmir, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Locked Away Locked Away:
    yapacağınız haberin ben 2 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 18:10:02. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.