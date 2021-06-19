Bir süredir haber alınamıyordu! Ofisinde cansız bedeni bulundu - Son Dakika

Bir süredir haber alınamıyordu! Ofisinde cansız bedeni bulundu

İzmir'de kendisinden haber alınmayan ve mali müşavir olduğu belirtilen 49 yaşındaki kadının cansız bedeni ofisinde bulundu. Kadının ölümünü şüpheli bulan polis ekipleri, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Dün saat 23.30 sıralarında Yenişehir Mahallesi 1202 Sokak üzerinde bulunan bir iş merkezinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, mali müşavirlik yapan Tülay Keseli'den (49) haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Polis, ihbar sonrası Tülay Keseli'nin ofisine gitti. ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU Çilingir yardımıyla içeri giren ekipler Keseli'yi yerde hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Keseli'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Belediye tabibinin yaptığı incelemede Keseli'nin ölümü şüpheli bulundu. Savcı ve polisin incelemesinin ardından Keseli'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ölüm olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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