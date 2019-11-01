Son Dakika Haberleri: "Bir yerin cennet olduğunu düşünüyorsak öyle de korumalıyız!"
Son Dakika Magazin 'Bir yerin cennet olduğunu düşünüyorsak öyle de korumalıyız!'

"Bir yerin cennet olduğunu düşünüyorsak öyle de korumalıyız!"

7 saat önce

ÇGH ekibi, Pazar günü yayınlanacak yeni bölümde turistik bölgelerde yaşanan çöp problemine yer verdi.

ÇGH ekibi, Pazar günü yayınlanacak yeni bölümde turistik bölgelerde yaşanan çöp problemine yer verdi. Özellikle yaz aylarında turistik beldelerde yaşanan çevre kirliliğinin eleştirildiği skeçin ardından Yılmaz Erdoğan şu konuşmayı yaptı.


"Artık turizm mi, istila mı arasında kaldık... ve bu çöp problemi gerçekten korkunç bir boyuta vardı. Bu çöp problemi her yerde ama özellikle turistik yörelerde daha fazla... Herkesin gelip "burası cennet" deyip içine edip gittiği yerler haline dönüştü. Bu durum artık gerçekten bir toplumsal seferberlik bir büyük hareket istiyor. Bir yerin cennet olduğunu düşünüyorsak öyle de korumalıyız" dedi.


"Çok Güzel Hareketler 2", 03 Kasım Pazar akşamı ekrana gelecek bölümü ile yine çok konuşulacak.

Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 04:50 
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