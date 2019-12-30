Bir yılda 14.8 milyar metreküp atıksu deşarj edildi - Son Dakika
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Bir yılda 14.8 milyar metreküp atıksu deşarj edildi

6 saat önce

Belediyeler, köyler, imalat sanayi işyerleri, termik santraller, organize sanayi bölgeleri (OSB) ve maden işletmeleri tarafından 2018'de 17.5 milyar metreküp su, doğrudan su kaynaklarından çekildi ve 14.8 milyar metreküp atıksu da deşarj edildi.

Bir yılda 14.8 milyar metreküp atıksu deşarj edildi, System.String[]

Belediyeler, köyler, imalat sanayi işyerleri, termik santraller, organize sanayi bölgeleri (OSB) ve maden işletmeleri tarafından 2018'de 17.5 milyar metreküp su, doğrudan su kaynaklarından çekildi ve 14.8 milyar metreküp atıksu da deşarj edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2018 Sektörel su ve atıksu istatistik verilerine göre, su kaynaklarından çekilen suyun yüzde 56.2'si denizlerden, yüzde 15.1'i barajlardan, yüzde 14.0'ı kuyulardan, yüzde 8.7'si kaynaklardan, yüzde 3.9'u akarsulardan, yüzde 1.8'i göl/göletlerden, yüzde 0.2'si de diğer su kaynaklarından çekildi.

Belediyeler, köyler, imalat sanayi işyerleri, termik santraller, OSB'ler ve maden işletmeleri tarafından 2018'de doğrudan alıcı ortamlara 14.8 milyar metreküp atıksu deşarj edildi. Doğrudan alıcı ortamlara deşarj edilen atıksuyun yüzde77.4'ü denizlere, yüzde 18.7'si akarsulara, yüzde 1.1'i barajlara, yüzde 0.9'u foseptiklere, yüzde 0.5'i göl/göletlere, yüzde 0.2'si araziye, yüzde1.2'si de diğer alıcı ortamlara deşarj edildi.

Belediyeler, köyler, imalat sanayi işyerleri, termik santraller, OSB'ler ve maden işletmeleri tarafından 2018 yılında deşarj edilen atıksuyun yüzde 62.5'ini soğutma suları, yüzde 37.5'i soğutma suları dışındaki atıksular oluşturdu. Soğutma suları hariç doğrudan alıcı ortamlara deşarj edilen atıksuyun yüzde 80.9'u arıtıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu; su ve atıksu istatistikleri kapsamında tüm belediyelerden, 50 ve daha fazla kişi çalıştıran imalat sanayi işyerlerinden, kurulu gücü 100 MW üzeri olan tüm faal termik santrallerden, altyapısı tamamlanmış tüm OSB müdürlüklerinden ve Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden referans yıl için yeni ruhsat alan ve bir önceki yılda üretim bilgisi mevcut olan işletmelerden veri derliyor.

Köy şebeke ve arıtma tesislerine ait bilgiler İller İdaresi Genel Müdürlüğünden alınarak köylerin su ve atıksu miktarları tahmin edildi. Belediye ve köylerde içme suyu şebekesi ile dağıtılmak üzere çekilen su ve kanalizasyon şebekesinden deşarj edilen atıksu miktarları kapsanıyor.

Bu haber bülteni ile mevcut tüm sektörler için, sektörler arası transferler hariç tutularak su kaynaklarından çekilen su ve doğrudan alıcı ortamlara deşarj edilen atıksu verisinin kullanıcılara sunulması hedefleniyor.


Maden, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 10:20 Kaynak: DHA
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