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Bir Zamanlar Çukurova 115. Bölüm 2. Fragmanı | "Seni Kullanıyor" - Son Dakika

Bir Zamanlar Çukurova 115. Bölüm 2. Fragmanı | "Seni Kullanıyor"

30.11.2021 10:43

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle Perşembe 20.00'de atv'de!

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle Perşembe 20.00'de atv'de!

Bir Zamanlar Çukurova YouTube Kanalına Abone Olmak İçin; https://goo.gl/iKjKpL

atv Resmi YouTube Kanalına Abone Olmak İçin; https://goo.gl/dmrDLN

Oyuncuları:

Hilal Altınbilek (Züleyha), İbrahim Çelikkol (Hakan Gümüşoğlu), Kerem Alışık (Fekeli), Hande Soral (Ümit), Hülya Darcan (Lütfiye), Bülent Polat (Gaffur), Serpil Tamur (Haminne), Sibel Taşçıoğlu (Şermin), Selin Yeninci (Saniye), Selin Genç (Gülten), Aras Şenol (Çetin), Polen Emre (Fadik), Furkan Palalı (Fikret Fekeli), İlayda Çevik (Betül) ve Erkan Bektaş(Abdülkadir Keskin)

Bir Zamanlar Çukurova 115. Bölüm 2. Fragmanı | Seni Kullanıyor

Çukurova, Youtube, TV, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika TV Bir Zamanlar Çukurova 115. Bölüm 2. Fragmanı | 'Seni Kullanıyor' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bir Zamanlar Çukurova 115. Bölüm 2. Fragmanı | "Seni Kullanıyor" - Son Dakika
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