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Biraz yaratıcılık, biraz cesaret! - Son Dakika

Biraz yaratıcılık, biraz cesaret!

12.06.2021 07:27
Biraz yaratıcılık, biraz cesaret!, System.String[]

Trendlere yön veren birçok marka İlkbahar-Yaz 2021 erkek hazır giyim koleksiyonlarında rengarenk bir tablo çizdi.

Trendlere yön veren birçok marka İlkbahar-Yaz 2021 erkek hazır giyim koleksiyonlarında rengarenk bir tablo çizdi. Tom Ford, fuşya, fıstık yeşili ve kırmızının başrolde olduğu koleksiyonunda bu canlı renkleri çiçek desenleriyle bir araya getirdi. Gucci, lazer ceket gibi daha klasik bir parçayı sarı tonlarında tasarladı.

Fendi, mavi takım elbiseleriyle alışıldık tarzın dışına çıktı. Canlı renkleri kullanmak; siyah, beyaz, bej, gri gibi nötr tonların kullanımına göre biraz daha zor. Bu tonlar bir arada yoğun olarak kullanıldığında ortaya kötü bir görüntü çıkabilir. Pembe, turuncu gibi canlı bir rengi tek parçada kullanıp geri kalanları nötr tonlarda tutmak en iyisi. Hatta bu canlı renkleri tişört ve gömlek gibi üst giyim parçaları yerine şort ya da pantolonlarda veya yalnızca aksesuarlarda tercih edebilirsiniz.

Biraz yaratıcılık, biraz cesaret!

Şarkıcı ve oyuncu Harry Styles (üstte), son yıllarda tarzıyla en çok takip edilen isimlerden biri... Styles, özellikle canlı renkte takım elbiseler giyiyor. Onun tarzı biraz iddialı olsa da, renk konusunda kendisinden esinlenebilirsiniz.

HER TARZA UYGUN BİR SEÇENEK VAR

Bej tonlarında keten bir şort ve benzer tonlarda espadrillerle tamamlayarak yazlık bir stil yaratın. Mudo, 159.99 lira

Biraz yaratıcılık, biraz cesaret!

Morun en canlı hali bu sezon tişörtlerde sıkça karşımıza çıkıyor. Defacto, 39.99 lira

Biraz yaratıcılık, biraz cesaret!

Canlı renklerde bir mayo tercih ederek plaj stilinize enerji katabilirsiniz. Bluemint, 530 lira

Biraz yaratıcılık, biraz cesaret!

Klasik polo tişörtleri yaz aylarında sarı tonlarında tercih edin. Gap, 249.95 lira

Biraz yaratıcılık, biraz cesaret!

Markanın keten gömlekleri bu sezon birçok farklı renkte tasarlanmış. Hemington, 389.40 lira

Biraz yaratıcılık, biraz cesaret!

Bu yaz eşofman altlarında rengarenk alternatifler var. Zara, 229.95 lira

Biraz yaratıcılık, biraz cesaret!

Somon tonlarda bir keten gömlekle tamamlayarak harika bir uyum yakalayabilirsiniz. Tommy Hilfiger, 579 lira

Biraz yaratıcılık, biraz cesaret!

KISA KISA...

BODRUM'DA YAZLIK MAĞAZA

İtalyan modaevi Bvlgari; Mikonos, St. Tropez, Capri ve Ibiza gibi gözde tatil yerlerindeki yazlık mağazalarının arasına Bodrum'u da ekledi. Yalıkavak Marina'daki mağazada markanın mücevher, saat ve aksesuar koleksiyonlarının yanı sıra sadece tatil yerlerindeki mağazalarında satılacak özel parçalar da olacak. Bvlgari'den gelen bir diğer haberse, oyuncu Serenay Sarıkaya'nın markanın ilk Türk marka elçisi olması...

Biraz yaratıcılık, biraz cesaret!

Bvlgari, geçen hafta Milano'da Serenay Sarıkaya'nın da katıldığı etkinlikte 'Magnifica' adlı yeni koleksiyonunu tanıttı.

Biraz yaratıcılık, biraz cesaret!

İlkbahar, Tom Ford, Bvlgari, Gucci, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Biraz yaratıcılık, biraz cesaret! - Son Dakika Magazin


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