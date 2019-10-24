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Birbirinden Ünlü İsimler Ankara'da

1 saat önce

Kerki Solfej'in büyük ilgi gören Ankara konserleri başlıyor. Başkent'te Sertab Erener, Mor ve Ötesi, Mabel Matiz, Zülfü Livaneli, Erol Evgin ve Sıla en güzel şarkılarını Ankaralı hayranları için söyleyecek.

Birbirinden Ünlü İsimler Ankara'da, System.String[]

8 Kasım akşamı Sertab Erener sahnesi ile başlayacak olan Ankara Congresium konserleri, Mor ve Ötesi, Mabel Matiz, Zülfü Livaneli, Erol Evgin ve Sıla ile devam edecek. Şarkıları ve sahne performanslarıyla kendilerine hayran bırakacak olan sanatçılar, Ankara'da müzik şöleni yaşatacak.

8 Kasım 2019 Sertab Erener

9 Kasım 2019 Mor ve Ötesi Senfonik

15 Kasım 2019 Mabel Matiz

16 Kasım 2019 Zülfü Livaneli ile Sevdalım Hayat

7 Aralık 2019 Zülfü Livaneli ile Sevdalım Hayat

13 Aralık 2019 Erol Evgin

14 Aralık 2019 Sıla

Zülfü Livaneli, Sertab Erener, Mabel Matiz, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 08:22 Kaynak: Bültenler
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