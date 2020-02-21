Birçok hırsızlık olayının faili şüpheli yakalandı - Son Dakika

Gaziantep polisi 6 adet faili meçhul hırsızlık olayı ve 4 ay önce işlenmiş 4 adet kablo hırsızlığının da faili olduğu tespit edilen G.A isimli şüpheli şahsı yakaladı.



Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şahinbey Polis Merkezi Hırsızlık Ekibi tarafından hırsızlık olaylarıyla ilgili yapılan çalışmalarda yapılan kamera ve delil incelemeleri sonucu 6 adet faili meçhul hırsızlık olayı ve 4 ay önce işlenmiş 4 adet kablo hırsızlığının da faili olduğu tespit edilen G. A. yakalandı. G. A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. G. A.'nın 23 Nisan mahallesinde meydana gelen evden hırsızlık yaptığı, Binevler mahallesinde bir garajdan spiral, matkap, hilti, kablo çaldığı, Konak mahallesinde bir evden 1 adet cep telefonu ve 1 adet tablet çalınması, İstiklal mahallesinde bir ikamete ait depoya iki defa girerek 1 adet yazıcı, 1 adet Vestel marka televizyon, 1 adet bisikletin çalınması olayı, Kolejtepe mahallesi yaklaşık 4 ay önce farklı tarihlerde 4 defa sarı bakır kablonun çalınması, Yaklaşık 1 buçuk sene önce (Jandarma bölgesi) Burç mahallesinde bulunan bir bağ evinden bir adet tüfek çalınması olaylarını gerçekleştirdiği tespit edildi. - GAZİANTEP