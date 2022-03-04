Birecik'te uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama - Son Dakika
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Birecik'te uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

04.03.2022 16:50
Birecik'te uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucu satıcılarına yönelik belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, 520 gram eroin 34 gram metamfetamin, 2 bin 500 TL para ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan O.D., O.B ve B.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

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Uyuşturucu, Şanlıurfa, Hisarcık, Birecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Birecik'te uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama - Son Dakika


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