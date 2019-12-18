Birevim'den

Birevim, "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası"nı, bir dijital farkındalık projesiyle kutladı.

Birevim açıklamasına göre, şair ve filozof Halil Cibran'nın, "Çocuklarınız Sizin Çocuklarınız Değil" şiirinden, "Siz yaysınız, çocuklarınız ise sizden çok ilerilere atılmış oklar" dizesiyle başlayan filmle, artık unutulmaya yüz tutmuş yerli malı ve tasarruf kültürü sahipleniliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, Birevim ailesi olarak, harcama yapmanın lazım olduğunu israf etmeden yaşamanın elzem olduğuna inandıklarını vurguladı. Tasarruf yapmanın her şeyden öte, ahlaki bir sorumluluk olduğunu aktaran Çiftçi, "Ve para, en çok harcarken kazanılıyor aslında. Yerli Malı haftası, ülke olarak birlikte tasarrufun gücünü anlamak için muhteşem bir vesiledir. Tasarruflu yaşamanın, yatırımlarımızı doğru yapmanın, yerli ürünler kullanmayı seçerek ülkemizi hep birlikte kalkındırmanın yolunun; bizim tasarrufumuzda olduğunu hatırlatan bir vesiledir."

Çiftçi, markanın dijital farkındalık projesinde vurgulandığı gibi, yerli malı olgusu ve kavramının, Finike'nin portakalından, Amasya'nın elmasından, Anamur'un muzundan ibaret olmadığının altını çizerek, tüm Türkiye'nin, "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" nı kutladı.