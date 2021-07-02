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Birevim'in intibak planı onaylandı - Son Dakika

Birevim'in intibak planı onaylandı

02.07.2021 15:42
Birevim'in intibak planı onaylandı, System.String[]

Birevim, intibak planının bugün itibarıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından Tasarruf Finansman Yasası kapsamında onaylandığını bildirdi.

Birevim, intibak planının bugün itibarıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından Tasarruf Finansman Yasası kapsamında onaylandığını bildirdi.

Birevim'den yapılan açıklamada, 4 Mart 2021'de TBMM Genel Kurulu'nda tasarruf finansman şirketlerine yönelik kanunun kabul edilmesinin ardından ilk yasal süreç olan BDDK'ya intibak başvurusunu gerçekleştirildiği anımsatıldı.

100 milyon TL sermaye şartı başta olmak üzere bilgi teknolojileri, hizmet kalitesi ve operasyonel süreç anlamında da yasanın tüm gerekliliklerini yerine getiren Birevim'in intibak planının onaylandığı aktarılan açıklamada, Birevim Genel Müdürü Mahir Orak'ın görüşlerine yer verildi.

Orak, sektörün sunduğu avantajların bilinirliğinin artmasıyla birlikte hitap ettikleri kitlenin Avrupa'dakine benzer şekilde genişleyeceğini belirtti.

Sektörün bugüne kadar 300 bin tasarruf sahibine ulaştığını, yalnızca Birevim olarak 5 yılda 100 binin üzerinde kişiyi tasarruf finansmanıyla tanıştırdıklarını ifade eden Orak, şunları kaydetti:

"Bundan yaklaşık beş yıl önce ayda 5-6 bin kişiye ulaşan sektör, Birevim'le birlikte ayda ortalama 30 bin kişiye ulaşmaya başladı. Milli ekonomiye 3,2 milyar TL katkı sağladık. Yasanın getirdiği güvenle sektörümüz ivme kazanacak ve hızla büyüyecek. Sektör yasal süreçle birlikte yılda 1 milyon tasarruf sahibine ulaşarak herkesin hayalindeki konut, taşıt veya iş yerine sahip olmasına vesile olacak. Birevim olarak sahip olduğumuz güç ve yasal zeminle, Türk halkının geleneğinde olan tasarruf anlayışını yeni bir bakış açısıyla geleceğe taşıyacağız ve 2023 yılı sonunda 3 milyon kişiyi tasarruf finansıyla tanıştıracağız."

"İkinci el pazarında taşıt satın almak isteyenler borçlanmadan hayallerindeki araca kavuşabilecek"

Mahir Orak, intibak başvurusu onaylanan şirketlerle birlikte tasarruf finansmanı sektörüne yönelik güvenin artacağını belirtti.

Tasarruf finansmanının hem gayrimenkul hem otomobil pazarına olan talep için yeni bir finansman modeli sunduğunu vurgulayan Orak, Türkiye'de satılan konutların, artan trendle birlikte tasarruf finansmanı yöntemiyle alıcılarla buluşacağını öngördüklerini ifade etti.

Orak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Özellikle dar ve orta gelirliler için önemli bir finansman modeli olan tasarruf finansmanı, yasayla birlikte çok daha geniş kitleler tarafından keşfedilecek. Tüm bu etkilerle birlikte gayrimenkul satışlarında tasarruf finansmanının payının yüzde 35'lere çıkmasını bekliyoruz. Gayrimenkulde olduğu gibi otomotivde de tasarruf finansmanı sayesinde daha fazla kişinin taşıt sahibi olacağını düşünüyoruz. Özellikle ikinci el pazarında tasarruf finansmanı yöntemiyle taşıt satın almak isteyenler borçlanmadan hayallerindeki araca kavuşabilecek."

Türk Lirası, Gayrimenkul, TBMM, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Birevim'in intibak planı onaylandı - Son Dakika


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