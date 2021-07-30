Birevim, "Tasarruf Finansman Yasası"nı, Almanya Tasarruf Sandıkları Başkanı Christian König'le değerlendirdi - Son Dakika

Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, "Tasarruf Finansmanı Avrupa'da yıllardır var olan bir sistem. Sadece Almanya'da Yapı Tasarruf Sandığı adıyla yılda 1,5 milyon kişi bu sistemden yararlanıyor. Bizim de amacımız tasarruf finansmanını yaygınlaştırmak ve 2023 yılı sonunda 3 milyon kişiyi tasarruf finansıyla tanıştırmak." ifadelerini kullandı.

Birevim'den yapılan açıklamaya göre, Tasarruf Finansman Yasası kapsamında intibak planı onaylanan şirketlerin 2 Temmuz 2021'de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanması akabinde Türkiye'deki yasal gelişmeyi sektördeki başarısı dünyada örnek gösterilen Almanya ile değerlendiren Birevim, "Birlikte Mümkün Buluşmaları" kapsamında Almanya Tasarruf Sandıkları Başkanı Chriastian König ile canlı yayın bağlantısı gerçekleştirdi. Almanya ve Türkiye'deki tasarruf finans sisteminin karşılaştırıldığı buluşmada König, Çiftçi'nin sorularını da yanıtladı.

"Almanya'da Yapı Tasarruf Sandığı adıyla yılda 1,5 milyon kişi bu sistemden yararlanıyor"

Açıklamada, söz konusu etkinlikteki açıklamalarına yer verilen Çiftçi, çıkan yasayla birlikte sorumluluklarının daha da arttığını dile getirdi.

Murat Çiftçi, "Regülasyon sürecinin hem sektör hem de tasarruf sahipleri açısından etkili ve verimli geçmesi adına çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Tasarruf Finansmanı Avrupa'da yıllardır var olan bir sistem. Sadece Almanya'da Yapı Tasarruf Sandığı adıyla yılda 1,5 milyon kişi bu sistemden yararlanıyor. Bizim de amacımız tasarruf finansmanını yaygınlaştırmak ve 2023 yılı sonunda 3 milyon kişiyi tasarruf finansıyla tanıştırmak." değerlendirmesinde bulundu.

"Sektör Türkiye'de daha fazla gelişecek"

Almanya Tasarruf Sandıkları Başkanı Chriastian König ise Türkiye'de sektörün yasallaştırılmasının çok önemli ve gerekli bir gelişme olduğunu dile getirdi.

König, tasarruf sahiplerinin haklarının devlet tarafından desteklenmesinin ve savunulmasının sektöre duyulan güven için son derece önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yasal mevzuatla birlikte sektörde güçlü şirketlerin faaliyet gösterecek olması ve aynı zamanda tasarruf sahiplerinin bu şirketlerle tasarruflarını gerçekleştirdiklerinde yasal olarak haklarının güvence altında olduğunu bilmesi sektörün gelişmesi açısından büyük bir avantaj. Bugün Almanya'da yılda 1 buçuk milyon kişi tasarruf finans yöntemiyle birikimlerini gerçekleştiriyor. Yapı Tasarruf Sandığı sistemimizde 29 milyon sözleşmeye ulaşmıştık ama genç nüfus oranının azalmasına bağlı olarak bugün 25 milyon sözleşmeye sahibiz ve tasarruf sandığımızda 919 milyar avro bulunuyor. Türkiye'de tasarrufa en çok ihtiyaç duyan genç nüfus oranını Almanya'ya hatta Avrupa'ya kıyasla daha fazla olması ve genç nüfus oranının Avrupa'da giderek azalması sebebiyle sektör, ilerleyen dönemlerde Türkiye'de çok daha fazla gelişme gösterecek."