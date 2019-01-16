Son Dakika Haberleri: Biriken Kar Çatıyı Böyle Yıktı

Biriken Kar Çatıyı Böyle Yıktı

1 saat önce

Biriken kar çatıyı böyle yıktıBAYBURT - Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde biriken kar çatıyı yıktı.

Biriken kar çatıyı böyle yıktı

BAYBURT - Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde biriken kar çatıyı yıktı. O anlar ise saniye saniye görüntülendi.
Bayburt'ta yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. İlçelerde kar kalındığı belirli noktalarda 2 metreye yaklaştı, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Çatılarda biriken karlar yere düşmeye başlarken, mahsur kalan araçlarda sahipleri tarafından küreklerle çıkarılmaya çalışıldı. Aydıntepe İlçe Gençlik Müdürlüğü çatısında biriken kar çığ gibi yere döküldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:12 Kaynak: İHA

Yerel
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