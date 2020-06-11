Birilerinin

Kurgu karakterler arasında neredeyse en popüleri olan Superman'in hayranları, her yıl 12 Haziran gününü "Dünya Superman Günü" olarak kutluyor.

Kırmızı pelerini ve göğsünün hemen ortasında kocaman S harfi bulunan kostümüyle dünyanın bir ucundan bir ucuna dakikalar içinde uçabilen Superman, hemen her yaştan hayranı bulunan en popüler kurgu karakterlerden biri.

Superman, yok olan Kripton gezegeninden ailesinin bir mekiğe koyarak dünyaya gönderdiği, Smallville kasabasında Martha ve Jonathan Kent isimli bir çift tarafından "Clark Kent" adıyla büyütülen ve yetişkin yaşa geldiğinde güçlerini insanlığın yararı için kullanmaya karar veren bir süper kahramanın hikayesi.

Bugünün bilinen Superman karakteri, neredeyse bir asra yaklaşan tarihinde yaratıcılarının geliştirdiği üçüncü versiyondu. Bundan 87 yıl önce, Jerry Siegel ve Joe Shuster adlı iki genç tarafından çizgi roman karakteri olarak yaratılan ilk Superman, bugünün aksine düşünceleri kontrol yeteneği olan kel ve kötü bir adamdı. "Superman'in atası" kabul edilecek bu karakter, kötü bir bilim adamının laboratuvarında telepatik güçler kazanmıştı ve onun kötülüklerine yardım ediyordu.

Siegel ve Shuster'ın yarattığı konsept ne yazık ki satmadı, bunun üzerine iki genç, 1936'da tasarımlarını, bugünkü Superman'e daha yakın bir karaktere dönüştürdü.

Göğsünde dev bir "S" harfi bulunan kırmızı mavi kostümlü ikinci versiyon Superman ise tüm gücü ve hızına rağmen uçamıyordu. Sadece yükseğe zıplayabilen bir karakter, uçakların insan hayatında daha çok yer almasıyla yeterli etkiyi yaratmamaya başladı. Dünyadaki her şeyden daha hızlı, daha güçlü, daha sağlam bir süper kahraman, mutlaka uçabilmeliydi. Superman de böylece uçmaya başladı.

Superman, 1938'den itibaren çizgi roman oldu

Superman'i günlük çizgi dizi olarak yayımlama girişimlerinden olumlu sonuç alamayan Siegel ve Shuster, 1938 yılında dönemin ünlü çizgi roman yayıncısı, bugünkü adıyla DC Comics ile anlaştı.

Superman karakteri bu yıldan itibaren DC Comics'in aksiyon çizgi romanlarının yer aldığı dergide kendine birkaç sayfa bulmayı başardı. Bir yıl içinde karakter o kadar ilgi gördü ki DC Comics, Superman'i tek başına bir çizgi roman olarak satışa sundu.

Siegel ve Shuster, senaryo ve çizimlerini artık DC Comics için yapıyordu. Yarattıkları karakter günden güne daha çok okuyucunun ilgisini çeker ve yayıncı firma satışlardan önemli bir gelir elde etmeye başlarken, iki gencin mutsuzluğu ise günden güne artıyordu çünkü Superman ile ilgili tüm haklarını çok düşük bir ücrete DC Comics'e satmışlardı.

Bu şekilde yaklaşık 10 yıl daha çizgi roman için çizmeye devam eden Siegel ve Shuster, 1950'lerde DC Comics'ten ayrılarak firmaya dava açtı ama ne yazık ki açtıkları davayı kaybettiler. Buna rağmen DC Comics, Siegel ve Shuster'e yılda 35 biner dolar ödemeyi kabul etti.

1999 yılında Jerry Siegel'in ölümünün ardından ailesi yayıncı firmaya açtığı davayı kazandı ve Superman karakteri üzerinde yüzde 50 pay alma hakkını elde etti.

İlk Superman filmi 1948'de yayımlandı

Yıllar içinde Superman, tüm zamanların en önemli çizgi roman kahramanlarından birisi oldu. Bu ilgi, ilk kez 1948 yılında beyaz perdeye taşındı. Sinema dünyasının ilk Superman'i Kirk Alyn'di. Siyah beyaz çekilen filmde Superman karakterinin uçma sahneleri için önce Alyn'in iplerle havada asılı kalması planlandı ancak iplerin göründüğü fark edilince bu sahnelerde animasyon tercih edildi.

Kirk Alyn'in başrolünü oynadığı Superman büyük ilgi gördü. İnsanlar sinema salonları önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Bunun üzerine yapımcılar karakter için daha ilgi çekici bir aktör arayışına girdiler ve George Reeves'de karar kıldılar. Reeves, 1952-1958 yılları arasında "Superman'in maceraları" adıyla televizyon dizisinde karakteri canlandırdı.

Bugün özellikle yetişkinlerin hafızasında "Superman" denilince ilk akla gelen isim ise Christopher Reeve oldu. Reeve'in başrolünde yer aldığı film, 1978 yılında beyaz perdeye taşındı. Türünün klasikleri arasına giren bu film, özel efektler ve bilim kurgu alanında adeta çığır açtı.

İlk Süpermen filminin ardından pek çok devam filmi ve dizi çekildi. Bu yapımlarda süper kahramanı Dean Cain, Tom Welling, Brandon Routh, Henry Cavill oynadı.

Superman Günü nasıl kutlanır?

Dünyanın pek çok yerinde 12 Haziran günü "Dünya Superman Günü" olarak kabul ediliyor. Bugün de serinin hayranları arasında kostüm yarışmaları, partiler, film gösterimleri organize ediliyor.

Hayranlar arasında günü kutlamak için seçilen en anlamlı yöntem ise birilerinin "süper kahramanı" olmak. ABD'de pek çok Superman hayranı, Dünya Superman Günü'nü aşevlerinde çalışarak, kan vererek, gönüllü organizasyonlarda görev alarak geçiriyor.

Serinin fanatikleri bu şekilde Superman kadar olmasa da sadece bir günlüğüne bile olsa birilerinin "süper kahramanı" olmanın ne demek olduğunu anlıyor.