Son Dakika Haberleri: Birinci cimnastik şenliği yoğun katılımla gerçekleşti
Son Dakika Güncel Haber

Birinci cimnastik şenliği yoğun katılımla gerçekleşti

1 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde açılan ilk ve tek profesyonel Cimnastik Spor Kulübünün düzenlemiş olduğu 1'nci Cimnastik şenliği yoğun katılımla kutlandı.

Birinci cimnastik şenliği yoğun katılımla gerçekleşti, System.String[]
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde açılan ilk ve tek profesyonel Cimnastik Spor Kulübünün düzenlemiş olduğu 1'nci Cimnastik şenliği yoğun katılımla kutlandı.

Çaycuma Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleşen gösteriye Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, Belediye Başkan vekili Berna Çimsalan Özyurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş ve çok sayıda konuk Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde açılan ilk ve tek profesyonel Cimnastik Spor Kulübünün düzenlemiş olduğu 1'nci Cimnastik şenliği yoğun katılımla kutlandı.

Çaycuma Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleşen gösteriye Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, Belediye Başkan vekili Berna Çimsalan Özyurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş ve çok sayıda konuk katıldı.

Temel Cimnastik Eğitimi alan 3-12 yaş arası çocukların antrenörlüğünü yapan Arzu Aydın yaptığı konuşmasında, "1 Temmuz 2018'de kurmuş olduğum Çaycuma Cimnastik Spor Kulübü olarak ilk hedefim çocuklara sporu sevdirmek, Türk sporuna katkıda bulunmak, milli sporcular yetiştirmek ve sağlıklı bir şekilde büyümeleri için çocuklara sporu sevdirerek, cimnastik eğitimi vermektir. Sizin çocuklarımız, bizim çocuklarınız diyerek çıktığımız bu yolda, bizden desteğini esirgemeyen Çaycuma halkına teşekkürlerimi borç bilirim. Yaptığın işi çok sev prensibi ile ilerlediğim yolda, yanımda olduğunuz için teşekkürler Çaycuma.." diyerek şenliğe katılan protokole teşekkürlerini sundu.

Öğrencilerin gösterilerini izleyip madalyalarını Kaymakamı Serkan Keçeli, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, Belediye Başkan vekili Berna Çimsalan Özyurt takdim etti..

Temel Cimnastik Eğitimi alan 3-12 yaş arası çocukların antrenörlüğünü yapan Arzu Aydın yaptığı konuşmasında, "1 Temmuz 2018'de kurmuş olduğum Çaycuma Cimnastik Spor Kulübü olarak ilk hedefim çocuklara sporu sevdirmek, Türk sporuna katkıda bulunmak, milli sporcular yetiştirmek ve sağlıklı bir şekilde büyümeleri için çocuklara sporu sevdirerek, cimnastik eğitimi vermektir. Sizin çocuklarımız, bizim çocuklarınız diyerek çıktığımız bu yolda, bizden desteğini esirgemeyen Çaycuma halkına teşekkürlerimi borç bilirim. Yaptığın işi çok sev prensibi ile ilerlediğim yolda, yanımda olduğunuz için teşekkürler Çaycuma.." diyerek şenliğe katılan protokole teşekkürlerini sundu.

Öğrencilerin gösterilerini izleyip madalyalarını Kaymakamı Serkan Keçeli, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, Belediye Başkan vekili Berna Çimsalan Özyurt takdim etti. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 11:40 Kaynak: İHA
serkan, zonguldak, çaycuma, cimnastik, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sokaktaki çocukların oyununa kızan mahalle magandası ortalığı birbirine kattı Olympiakos, Serkan Kırıntılı için 20 milyon lirayı gözden çıkardı! Ticaret Bakanı Pekcan, oyunu Beykoz'da kullandı Son dakika! Oyunu kullanan Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama: Halkımız vicdanlarıyla en doğru kararı verecek

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.6.2019 13:15:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Birinci cimnastik şenliği yoğun katılımla gerçekleşti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]