Son Dakika Haberleri: Birinci Küme B Grubu lideri Başakpınar Belediyespor deplasmandan 3 puan ile döndü
Son Dakika Spor Birinci Küme B Grubu lideri Başakpınar Belediyespor deplasmandan 3 puan ile döndü - Son Dakika Spor

Birinci Küme B Grubu lideri Başakpınar Belediyespor deplasmandan 3 puan ile döndü

6 saat önce

Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubunda oynanan ikinci yarının ilk maçında lider Başakpınar Belediyespor, Develi deplasmanında karşılaştığı Büyüleyenspor'u 6-2 mağlup etti.

Birinci Küme B Grubu lideri Başakpınar Belediyespor deplasmandan 3 puan ile döndü, System.String[]

Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubunda oynanan ikinci yarının ilk maçında lider Başakpınar Belediyespor, Develi deplasmanında karşılaştığı Büyüleyenspor'u 6-2 mağlup etti.


Bir hafta ara verilen Birinci Amatör Küme A Grubu maçları yeniden başladı. Grup lideri Başakpınar Beledipespor, ikinci yarının ilk hafta maçında Develi Stadı'nda Büyüleyenspor'a konuk oldu. Baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan Mavi-Beyazlı takım sahadan 6-2 gibi farklı bir skor ile galip ayrıldı. Başakpınar Belediyespor'un golleri Harun Arslan (2), Umut Akyol, Resul Yıldırım, Engin Can Özcan ve Ahmet Karabacak'tan geldi. Bu sonucun ardından Mavi-Beyazlı takım liderliğini korurken puanını 23'e çıkardı. - KAYSERİ

Başakpınar, Kayseri, Develi, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 05:39 Kaynak: İHA
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