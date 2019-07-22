Son Dakika Haberleri: Birleşik Arap Emirlikleri'nden Çin'e Uygur politikası desteği
Son Dakika Dünya Haber

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Çin'e Uygur politikası desteği

55 dakika önce

Çin, Doğu Türkistan'daki Uygurlara yönelik 'güvenlik uygulamalarına' verdiği destekten ötürü Birleşik Arap Emirlikleri'ne teşekkür etti. Pekin'in, 'yeniden eğitim' adı altında yaklaşık 3 milyon kişiyi toplama kamplarında tutması uluslararası tepkilere neden olurken bazı ülkeler Çin'i destekliyor.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Çin'e Uygur politikası desteği, System.String[]
Çin, Doğu Türkistan'daki 'güvenlik uygulamalarına' verdiği destekten ötürü Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) teşekkür etti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi Veliaht Prensi ve BAE Genelkurmay Başkan Yardımcısı Muhammed bin Zayed el Nahyan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in resmi davetlisi olarak bu ülkede bulunuyor.
Euronews.com'da Görüntüle
Birleşik Arap Emirlikleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Türkistan, Şi Cinping, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 06:52 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hong Kong'da eli sopalı kişiler göstericilere saldırdı: 36 kişi yaralandı Komedyen Manjunath Naidu, gösteri esnasında hayatını kaybetti Çin'den Jailson için 8 milyon euroluk teklif! Rus şirketi Rosteh'in başkanı duyurdu: S-400'ün belirli parçalarını Türkiye'de üretebiliriz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 19:48:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Birleşik Arap Emirlikleri'nden Çin'e Uygur politikası desteği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]