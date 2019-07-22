Birleşik Arap Emirlikleri'nden Çin'e Uygur politikası desteği
55 dakika önce
Çin, Doğu Türkistan'daki Uygurlara yönelik 'güvenlik uygulamalarına' verdiği destekten ötürü Birleşik Arap Emirlikleri'ne teşekkür etti.
Pekin'in, 'yeniden eğitim' adı altında yaklaşık 3 milyon kişiyi toplama kamplarında tutması uluslararası tepkilere neden olurken bazı ülkeler Çin'i destekliyor.
Çin, Doğu Türkistan
'daki 'güvenlik uygulamalarına' verdiği destekten ötürü Birleşik Arap Emirlikleri
'ne (BAE) teşekkür etti.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi
Veliaht Prensi ve BAE Genelkurmay Başkan Yardımcısı Muhammed bin Zayed el Nahyan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping
'in resmi davetlisi olarak bu ülkede bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 06:52
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