Son Dakika Haberleri: Birleşik Krallık'ta Brexit Sonrası İçin Balık Kroket Stoku

Birleşik Krallık'ta Brexit Sonrası İçin Balık Kroket Stoku

7 dakika önce

– Birleşik Krallık merkezli donmuş balık kroket ve sebze tedarikçisi Nomad Foods, 29 Mart'ta Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılmasının oluşturacağı "kaos" için hazırlık yaptığı duyurdu.

Birleşik Krallık'ta Brexit Sonrası İçin Balık Kroket Stoku, System.String[]
– Birleşik Krallık merkezli donmuş balık kroket ve sebze tedarikçisi Nomad Foods, 29 Mart'ta Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılmasının oluşturacağı "kaos" için hazırlık yaptığı duyurdu.

Nomad Foods CEO'su Stefan Descheemaeker, Bloomberg'e verdiği röportajda şirketin Brexit sonrası için beş haftadan sekiz haftaya kadarlık süre için balık kroket stoku yaptığını söyledi. Birleşik Krallık genelinde oldukça yaygın olan ve sıkça tüketilen balık kroketleri Bird's Eye ve diğer markalar altında satan şirketin CEO'su Descheemaeker, "Hayal edebileceğiniz kadar çok, milyonlarca balık kroket stokluyoruz" dedi.

Nomad, Birleşik Krallık genelinde hava araçları parçalarından viskiye kadar çeşitli mal tedarikçilerinin 29 Mart'ta gerçekleşmesi beklenen Brexit hazırlıklarına katılan bir diğer şirket olurken, özellikle gıda sektöründeki tedarikçilerin gıdaların çabuk bozulabilme özellikleri sebebiyle zor durumda olduğu belirtiliyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 03:27 Kaynak: DHA

Birleşik Krallık, Ekonomi
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