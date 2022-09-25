Belarus: Batı'nın, Ukrayna'da dökülen kanın sorumluluğunu taşıması gerekiyor - Son Dakika
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Belarus: Batı'nın, Ukrayna'da dökülen kanın sorumluluğunu taşıması gerekiyor

25.09.2022 13:30
Belarus: Batı'nın, Ukrayna'da dökülen kanın sorumluluğunu taşıması gerekiyor

BİRLEŞMİŞ Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei, Batı ülkelerinin, Ukrayna'da dökülen kanın sorumluluğunu taşıması gerektiğini bildirdi.

BİRLEŞMİŞ Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei, Batı ülkelerinin, Ukrayna'da dökülen kanın sorumluluğunu taşıması gerektiğini bildirdi.

???????Makei, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul görüşmelerinde katılımcılara hitap etti.

Bakan Makei, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın temel nedeninin Soğuk Savaşın sonlandığı 30 yıl öncesine dayandığına işaret etti.

Söz konusu dönemde resmi anlaşmalar olmadığını, yalnızca "centilmenlik anlaşması" yapıldığını belirten Makei, bunun da Batı'nın hakimiyetini garanti altına alması için yol açtığını savundu.

Makei, konuşmasında NATO üyesi bir devlet tehdit algıladığı zaman, ittifakın bütün üyelerinin aynı hissiyat içerisinde hareket edip, aynı tepkiyi verebilmesini gerektiren "güvenliğin bölünmezliği" ilkesine atıfta bulundu.

Batılı ülkelerin, NATO'yu genişletme dürtüsüyle söz konusu ilkeyi çiğnediğini vurgulayan Makei, "NATO ve Batılı ülkeler doğuya genişleme arayışıyla hem Rusya'nın hem de Belarus'un meşru güvenlik çıkarlarını göz ardı etti." dedi.

Makei, NATO'nun bazı tarihi Doğu Slavları ve yakınındaki bölgelere el uzatma girişimine ek olarak Yugoslavya, Irak, Libya ve Suriye'de "yasa dışı savaşlara" dahil olduğunu belirtti.

Bu nedenle, toplu olarak Batı ülkelerinin, Ukrayna'da dökülen kanın sorumluluğunu taşıması gerektiğini dile getiren Makei, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Birçok ülke, kimsenin diğerlerine kendi vizyonunu, çıkarını ve değerlerini empoze etmediği, çok merkezli veya çok kutuplu bir dünya oluşturmak istiyor."

Makei, Batılı ülkelerin, Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımlar nedeniyle enerji ve gıda fiyatlarını artırdığına işaret etti.

Belarus'un, Ukrayna ve Rusya arasında bir ateşkes ve kapsayıcı bir barış anlaşmasına aracılık edebileceğini kaydeden Makei, görüşmekten başka seçenek olmadığını vurguladı.

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Kaynak: AA

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