BM Güvenlik Konseyi Toplantısında Yemen Görüşüldü - Son Dakika
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BM Güvenlik Konseyi Toplantısında Yemen Görüşüldü

16.08.2022 16:36
BM Güvenlik Konseyi Toplantısında Yemen Görüşüldü

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 16 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Zhang Jun (önde ortada), New York'taki BM Genel Merkezi'nde Yemen'deki durumla ilgili bir BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşuyor, 15 Ağustos 2022.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 16 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Zhang Jun (önde ortada), New York'taki BM Genel Merkezi'nde Yemen'deki durumla ilgili bir BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşuyor, 15 Ağustos 2022. Zhang Jun Pazartesi günü, Yemen'de ateşkes anlaşmasının tam olarak uygulanması, ateşkesin kazanımlarının genişletilmesi ve insani durumun iyileştirilmesine odaklanılması çağrısı yaptı. (Fotoğraf: Xie E/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Birleşmiş Milletler, New York, Yemen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Güvenlik Konseyi Toplantısında Yemen Görüşüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: BM Güvenlik Konseyi Toplantısında Yemen Görüşüldü - Son Dakika
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