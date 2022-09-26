BM: Myanmar'da darbenin ardından 1 milyondan fazla kişi yerinden oldu - Son Dakika
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BM: Myanmar'da darbenin ardından 1 milyondan fazla kişi yerinden oldu

26.09.2022 18:16
BM: Myanmar'da darbenin ardından 1 milyondan fazla kişi yerinden oldu

Birleşmiş Milletler (BM), askeri darbenin ardından iç çatışmaların sürdüğü Myanmar'da güvensizlik nedeniyle yerinden edilen kişi sayısının 1 milyonu aştığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM), askeri darbenin ardından iç çatışmaların sürdüğü Myanmar'da güvensizlik nedeniyle yerinden edilen kişi sayısının 1 milyonu aştığını açıkladı.

BM İnsan Hakları Konseyinin 51. Oturumunda konuşan BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Vekili Nada Al-Nashif, Myanmar'daki insani duruma dair son gelişmeleri değerlendirdi.

Al-Nashif, 1 Şubat 2021 askeri darbesinden bu yana çatışmaların yol açtığı güvensizlik ortamından ötürü 1 milyondan fazla kişinin evini terk edip ülke içinde başka yerlere, 45 bin civarında sivilin ise komşu ülkelere sığındığını bildirdi.

Yerinden edilen sivillerin riskli durumda olup gıda, tıbbi malzeme ve barınak ihtiyacı bulunduğunu kaydeden Al-Nashif, "Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) üyesi ülkeler, bölgesel güçlerin desteğiyle bu krizin çözümünü desteklemeli ve insani yardım faaliyetlerini artırmalıdır." çağrısında bulundu.

Darbeden bu yana Myanmar ordusunun sivillere şiddet kullanmayı sürdürdüğünü dile getiren Al-Nashif, şimdiye kadar ordunun saldırıları sonucu 118'i çocuk 2 bin 316 sivilin yaşamını yitirdiği, 15 bin 607 kişinin gözaltına alındığı ve 12 bin 464 kişinin ise tutukluluğunun sürdüğü bilgisini paylaştı.

Myanmar ordusunun köylerde düzenlediği ev baskınlarında en az 266 kişinin yaşamını yitirdiğini aktaran Al-Nashif, 111 sivilin ise yanarak can verdiğini söyledi.

Al-Nashif, Myanmar ordusunun 30 yıl sonra ilk defa ölüm cezası uyguladığının altını çizerek, Myanmar ordusuna "sivillere yönelik şiddete son verme ve ülkeyi demokrasiye yeniden döndürme" çağrısı yaptı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, Kasım 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 2 binin üzerinde kişi hayatını kaybetti. Darbeden bu yana yaklaşık 13 bin kişi gözaltına alınırken 10 binin üzerinde kişi ise halen içeride tutuluyor.

Askeri mahkemeler, tutuklulardan 2'si çocuk 114 siyasi mahkum hakkında idam kararı vermiş, en son 25 Temmuz'da eski iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliğinden (NLD) milletvekilin de bulunduğu 4 kişi, yargılandıkları askeri mahkemenin emriyle idam edilmişti.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Togo Cumhuriyeti, Myanmar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM: Myanmar'da darbenin ardından 1 milyondan fazla kişi yerinden oldu - Son Dakika

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