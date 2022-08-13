BM: Yemen'de şiddetli yağışlar ve sel nedeniyle 77 kişi öldü - Son Dakika
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BM: Yemen'de şiddetli yağışlar ve sel nedeniyle 77 kişi öldü

13.08.2022 00:03
BM: Yemen'de şiddetli yağışlar ve sel nedeniyle 77 kişi öldü

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'de yaklaşık iki hafta içinde şiddetli yağışlar ve sel nedeniyle 77 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'de yaklaşık iki hafta içinde şiddetli yağışlar ve sel nedeniyle 77 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) yayımladığı raporda, 28 Temmuz - 10 Ağustos arasında şiddetli yağışlar ve selden ülke genelinde çoğu yerinden edilmiş 35 bin ailenin etkilendiği belirtildi.

Yemen'in 16 ili 85 ilçesinin şiddetli yağışlar ve selden etkilendiği kaydedilen raporda, söz konu su 35 bin ailenin evleri ile geçim ve su kaynaklarının zarar gördüğü aktarıldı.

Raporda, söz konusu süre zarfında sel ve şiddetli yağışlar nedeniyle aralarında çocukların da bulunduğu 77 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Raporda ayrıca, şiddetli yağışların 20 Ağustos'a kadar sürmesinin tahmin edildiği kaydedildi.

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de yıllardır iç savaşla büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Togo Cumhuriyeti, Yemen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM: Yemen'de şiddetli yağışlar ve sel nedeniyle 77 kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: BM: Yemen'de şiddetli yağışlar ve sel nedeniyle 77 kişi öldü - Son Dakika
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