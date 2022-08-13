BM: Yemen'de şiddetli yağışlar ve sel nedeniyle 77 kişi öldü

Yemen'in 16 ili 85 ilçesinin şiddetli yağışlar ve selden etkilendiği kaydedilen raporda, söz konu su 35 bin ailenin evleri ile geçim ve su kaynaklarının zarar gördüğü aktarıldı.

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen 'de yaklaşık iki hafta içinde şiddetli yağışlar ve sel nedeniyle 77 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Togo Cumhuriyeti, Yemen, Güncel, Son Dakika

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