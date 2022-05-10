Birlikte yaşadığı kadın ve arkadaşını bıçakladı (2) - Son Dakika
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Birlikte yaşadığı kadın ve arkadaşını bıçakladı (2)

10.05.2022 17:05
Birlikte yaşadığı kadın ve arkadaşını bıçakladı (2)

KISKANDIĞI İÇİN YARALAMIŞİzmir'in Konak ilçesinde, Bengü B. ile ev arkadaşı Gizem Nur T.'nin bıçaklandığı olayın nedeni belli oldu.

KISKANDIĞI İÇİN YARALAMIŞ

İzmir'in Konak ilçesinde, Bengü B. ile ev arkadaşı Gizem Nur T.'nin bıçaklandığı olayın nedeni belli oldu. Sergen Ö.'nün, birlikte yaşadığı Bengü B.'yi başka erkeklerle konuştuğu için kıskanıp, çıkan kavganın uzaması üzerine bıçakla yaraladığı ortaya çıktı. Sergen Ö.'nün Gizem Nur T.'yi ise kendisine engel olmak istediği için aynı bıçakla yaraladığı belirlendi. Yaralı 2 kadının hastanedeki tedavileri sürerken, polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan Sergen Ö.'nün ilk ifadesinde, "Çok pişmanım. Bir anlık sinirle kendimi kaybettim" dediği öğrenildi.Davut CAN/ İZMİR,


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İzmir, Bengü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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