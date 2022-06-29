Birlikte yaşadığı kadının 2 yaşındaki çocuğuna cinsel istismarda bulunup eziyet eden şahsa 41 yıl 6 ay hapis cezası verildi! Anne de ceza aldı - Son Dakika
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Birlikte yaşadığı kadının 2 yaşındaki çocuğuna cinsel istismarda bulunup eziyet eden şahsa 41 yıl 6 ay hapis cezası verildi! Anne de ceza aldı

29.06.2022 14:43
Birlikte yaşadığı kadının 2 yaşındaki çocuğuna cinsel istismarda bulunup eziyet eden şahsa 41 yıl 6 ay hapis cezası verildi! Anne de ceza aldı

Uşak'ta beraber yaşadığı C.T.'nin 2 yaşındaki çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu ve eziyet ettiği ortaya çıkan Y.E. çıktığı mahkemece "cinsel istismar" suçundan 41 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Anne C.T.'ye de suçu bildirmediği gerekçesiyle 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Uşak'ta 10 Nisan 2021'de annesinin hastaneye götürdüğü 2 yaşındaki çocuğun cinsel istismara uğradığı ve eziyet gördüğünün tespit edilmesi sonrası anne C.T.'nin birlikte yaşadığı Y.E. gözaltına alınarak tutuklanmış ve iki sanık hakkında dava açılmıştı.

Uşak 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına sanık Y.E, tutuklu olduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, cinsel istismara uğradığı iddia edilen çocuğun annesi tutuksuz sanık C.T. ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

İFTİRA ATILDIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Hakkında suçu bildirmediği gerekçesiyle dava açılan C.T, iddiaları reddederek beraatini talep etti. Y.E. de kendisine iftira atıldığını öne sürdü.

2 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan şahsa 41 yıl hapis! Mahkeme, anneyi de affetmedi

CEZADA İNDİRİME GİDİLMEDİ

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Y.E'ye cinsel istismar suçundan 36 yıl, eziyet suçundan ise 5 yıl 6 ay olmak üzere 41 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Heyet, sanığın daha önce de cinsel taciz suçundan sabıkasının bulunmasından dolayı cezada indirime gitmedi.

2 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan şahsa 41 yıl hapis! Mahkeme, anneyi de affetmedi

ANNEYE 7 AY 15 GÜN HAPİS

Tutuksuz sanık C.T'ye ise 7 ay 15 gün hapis cezası veren heyet, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı.

Duruşmanın ardından Uşak Adliyesi önünde açıklama yapan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) İzmir hukuk koordinatörü avukat Aybüke Özdağ, heyetin verdiği kararın içlerini bir nebze olsun ferahlattığını, davayı üst mahkemelerde de takip etmeye devam edeceklerini söyledi.

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Kaynak: AA

Uşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Birlikte yaşadığı kadının 2 yaşındaki çocuğuna cinsel istismarda bulunup eziyet eden şahsa 41 yıl 6 ay hapis cezası verildi! Anne de ceza aldı - Son Dakika

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14:43 Birlikte yaşadığı kadının 2 yaşındaki çocuğuna cinsel istismarda bulunup eziyet eden şahsa 41 yıl 6 ay hapis cezası verildi! Anne de ceza aldı
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SON DAKİKA: Birlikte yaşadığı kadının 2 yaşındaki çocuğuna cinsel istismarda bulunup eziyet eden şahsa 41 yıl 6 ay hapis cezası verildi! Anne de ceza aldı - Son Dakika
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