Birlikte yaşadığı kişinin kardeşini öldürdüğü iddia edilen kadın tutuklandı - Son Dakika

Eskişehir'de birlikte yaşadığı kişinin kardeşini bıçakla öldürdüğü öne sürülen kadın tutuklandı.

İddiaya göre, Gündoğdu Mahallesi Bartınlı Sokağı'nda bir evde Müjde D. (24) ile dini nikahla beraber yaşadığı Fırat E'nin kardeşi İsmail E. (33) arasında ailevi meseleler yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 4 çocuk annesi Müjde D, mutfaktan aldığı bıçakla İsmail E'yi göğsünden yaraladı.

Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

İsmail E, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan Müjde D, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.