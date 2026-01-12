Bisiklet Federasyonu 2026 Toplantısı Ankara'da Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Bisiklet Federasyonu 2026 Toplantısı Ankara'da Yapıldı

12.01.2026 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Bisiklet Federasyonu, 2026 İl Temsilcilikleri Toplantısı'nı Ankara'da gerçekleştirdi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu 2026 İl Temsilcilikleri ve Kurul Başkanları Toplantısı, Ankara'da gerçekleştirildi.

Bir otelde düzenlenen toplantıya Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Uysal ile federasyon yetkilileri katıldı.

Merkezi çalışmaların önemli olduğunu ancak başarı için yerelde güçlü yapılanmanın gerektiğini aktaran Emin Müftüoğlu, "Yönetim kurulu üyelerimizle birlikte mevzuat, organizasyon süreçleri, ulusal ve uluslararası temsil, kaynak geliştirme ve projelendirme konularında aktif ve çözüm odaklı bir çalışma yürütüyoruz. Ancak biliyoruz ki; merkez ne kadar güçlü olursa olsun, yerelde karşılığı yoksa başarı sürdürülebilir değildir. Bu nedenle il ve ilçe bazında güçlü temsil, sağlıklı iletişim ve aktif katılım bizim için vazgeçilmezdir. Dünya Bisiklet Birliği (UCI) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Balkan Bisiklet Birliği Başkanlığı görevlerim kapsamında edindiğimiz uluslararası tecrübeyi ülkemizde bisiklet sporunun gelişimi için avantaja dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bu vizyonun sahaya yansıması ise sizlerin katkısıyla mümkündür. Uluslararası standartları yerel dinamiklerle buluşturmak en temel hedeflerimizden birisidir." ifadelerini kullandı.

Altyapıdan elit seviyeye kadar geniş projeler planladıklarını belirten Müftüoğlu, "Projelerin başarıya ulaşabilmesi için sahiplenilmesi, doğru anlatılması ve yerelde aktif uygulanması hayati önem taşımaktadır. Biz birlikte hareket ettiğimiz sürece bisiklet sporumuzu daha güçlü, daha görünür ve daha sürdürülebilir bir noktaya taşıyacağımıza yürekten inanıyorum. Bu toplantının ortak aklı güçlendiren, iletişimi pekiştiren ve yeni sezona güçlü bir başlangıç sağlayan bir adım olmasını diliyorum. Balkan Birliği'ni İstanbul'da topluyoruz. Yıllardır gelmeyen Dünya Bisiklet Birliği Başkanı ve Avrupa Konfederasyonu Başkanı bu kez geliyor. Dünya Başkanı aynı zamanda IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi) üyesi. Hiç kimse gelmiyordu, şimdi gelmeye başladılar. Daha farklı bir bisiklet ailesi görmeye başladılar." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni yılda bisiklet camiasına başarı dileyen Müftüoğlu, "Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak liderliğinde ve genel müdürlüğümüzle birlikte büyük bir iş başaracağımıza inanıyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Uysal ise toplantının bisiklet camiası için önemli bir adım olduğunu belirterek, "Judo Federasyonu Başkanlığımda bir yaklaşımım vardı. Kim o spor dalının gelişimiyle alakalı bir beklenti ve çalışma içindeyse kayıtsız şartsız yardım ederim, her ne olursa olsun. Dolayısıyla spor camiasının, bisiklet camiasının gelişimiyle alakalı ilinizde ne tür çalışma yapmak istiyorsanız sonuna kadar hem federasyonumuz, hem il müdürlüklerimiz hem de bizler sizin yanınızdayız. Yeter ki bisikletin ilinizde bulunduğu konumunu daha yukarıya götürmeyle ilgili çalışmalar yapın." diye konuştu.

Kaynak: AA

Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bisiklet Federasyonu 2026 Toplantısı Ankara'da Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara’da ’tercihli yol’ için referanduma gidilecek Ankara'da 'tercihli yol' için referanduma gidilecek
Bebek Otel Müdürü’nün ifadesi ortaya çıktı: Operasyondan önce ünlü isimler otelden ayrıldı Bebek Otel Müdürü'nün ifadesi ortaya çıktı: Operasyondan önce ünlü isimler otelden ayrıldı
İngiliz Bakan’dan çarpıcı sözler: ’’Putin kaçırılıp yargılanmalı’’ İngiliz Bakan'dan çarpıcı sözler: ''Putin kaçırılıp yargılanmalı''
İstanbul ve Küçükçekmece cumhuriyet başsavcılıklarından ’Ekol TV’ açıklaması İstanbul ve Küçükçekmece cumhuriyet başsavcılıklarından 'Ekol TV' açıklaması
11 milyon euro bonservis Szymanski’nin yeni takımı belli oluyor 11 milyon euro bonservis! Szymanski'nin yeni takımı belli oluyor
10 yaşında milli takıma seçildi, 16 turnuvada set vermeden şampiyon oldu 10 yaşında milli takıma seçildi, 16 turnuvada set vermeden şampiyon oldu

15:05
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
14:45
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler Rojin Kabaiş’in babası gassal ile konuşmasını anlattı
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı
14:40
Haldun Dormen entübe edildi
Haldun Dormen entübe edildi
14:34
3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat Özel nitelikli silah bile ele geçirildi
3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat! Özel nitelikli silah bile ele geçirildi
13:14
Komşu ülkede polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı
Komşu ülkede polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı
13:00
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 16:03:39. #7.11#
SON DAKİKA: Bisiklet Federasyonu 2026 Toplantısı Ankara'da Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.