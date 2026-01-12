Bisiklet Federasyonu 2026 Toplantısı Ankara'da Yapıldı

Türkiye Bisiklet Federasyonu 2026 İl Temsilcilikleri ve Kurul Başkanları Toplantısı, Ankara'da gerçekleştirildi.

Bir otelde düzenlenen toplantıya Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Uysal ile federasyon yetkilileri katıldı.

Merkezi çalışmaların önemli olduğunu ancak başarı için yerelde güçlü yapılanmanın gerektiğini aktaran Emin Müftüoğlu, "Yönetim kurulu üyelerimizle birlikte mevzuat, organizasyon süreçleri, ulusal ve uluslararası temsil, kaynak geliştirme ve projelendirme konularında aktif ve çözüm odaklı bir çalışma yürütüyoruz. Ancak biliyoruz ki; merkez ne kadar güçlü olursa olsun, yerelde karşılığı yoksa başarı sürdürülebilir değildir. Bu nedenle il ve ilçe bazında güçlü temsil, sağlıklı iletişim ve aktif katılım bizim için vazgeçilmezdir. Dünya Bisiklet Birliği (UCI) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Balkan Bisiklet Birliği Başkanlığı görevlerim kapsamında edindiğimiz uluslararası tecrübeyi ülkemizde bisiklet sporunun gelişimi için avantaja dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bu vizyonun sahaya yansıması ise sizlerin katkısıyla mümkündür. Uluslararası standartları yerel dinamiklerle buluşturmak en temel hedeflerimizden birisidir." ifadelerini kullandı.

Altyapıdan elit seviyeye kadar geniş projeler planladıklarını belirten Müftüoğlu, "Projelerin başarıya ulaşabilmesi için sahiplenilmesi, doğru anlatılması ve yerelde aktif uygulanması hayati önem taşımaktadır. Biz birlikte hareket ettiğimiz sürece bisiklet sporumuzu daha güçlü, daha görünür ve daha sürdürülebilir bir noktaya taşıyacağımıza yürekten inanıyorum. Bu toplantının ortak aklı güçlendiren, iletişimi pekiştiren ve yeni sezona güçlü bir başlangıç sağlayan bir adım olmasını diliyorum. Balkan Birliği'ni İstanbul'da topluyoruz. Yıllardır gelmeyen Dünya Bisiklet Birliği Başkanı ve Avrupa Konfederasyonu Başkanı bu kez geliyor. Dünya Başkanı aynı zamanda IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi) üyesi. Hiç kimse gelmiyordu, şimdi gelmeye başladılar. Daha farklı bir bisiklet ailesi görmeye başladılar." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni yılda bisiklet camiasına başarı dileyen Müftüoğlu, "Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak liderliğinde ve genel müdürlüğümüzle birlikte büyük bir iş başaracağımıza inanıyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Uysal ise toplantının bisiklet camiası için önemli bir adım olduğunu belirterek, "Judo Federasyonu Başkanlığımda bir yaklaşımım vardı. Kim o spor dalının gelişimiyle alakalı bir beklenti ve çalışma içindeyse kayıtsız şartsız yardım ederim, her ne olursa olsun. Dolayısıyla spor camiasının, bisiklet camiasının gelişimiyle alakalı ilinizde ne tür çalışma yapmak istiyorsanız sonuna kadar hem federasyonumuz, hem il müdürlüklerimiz hem de bizler sizin yanınızdayız. Yeter ki bisikletin ilinizde bulunduğu konumunu daha yukarıya götürmeyle ilgili çalışmalar yapın." diye konuştu.