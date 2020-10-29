Bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında - Son Dakika

Bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
29.10.2020 10:23
Bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında Gaziantep'te, bir apartmana girerek bisiklet çalan şüpheli şahsın hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
GAZİANTEP - Gaziantep'te, bir apartmana girerek bisiklet çalan şüpheli şahsın hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerden tespit edilerek yakalanan şüpheli şahıs tutuklandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Merveşehir Mahallesi'nde farklı tarihlerde 2 adresten meydana gelen bisiklet hırsızlığı olayları ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda bir apartmanına girerek üst katlarda bulunan bisikleti çalan şüpheli şahsın hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Görüntülerden tespit edilerek yakalanan sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.
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