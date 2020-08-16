Bisikletli çocuğa çarpmamak manevra yaptı, ağaca çarparak yaralandı - Son Dakika

Bisikletli çocuğa çarpmamak manevra yaptı, ağaca çarparak yaralandı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, otomobil sürücüsü Vedat Gümüştekin, aniden önüne çıkan bisikletli çocuğa çarpmamak için manevra yaptığı sırada refüjdeki ağaca çarptı.

Bisikletli çocuğa çarpmamak manevra yaptı, ağaca çarparak yaralandı, System.String[]

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, otomobil sürücüsü Vedat Gümüştekin, aniden önüne çıkan bisikletli çocuğa çarpmamak için manevra yaptığı sırada refüjdeki ağaca çarptı. Otomobilde sıkışarak yaralanan Gümüştekin, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Yeşil Mahallesi civarında meydana geldi. İddiaya göre seyir halinde olan Vedat Gümüştekin yönetimindeki 33 N 9834 plakalı otomobilin önüne aniden bisikletli bir çocuk çıktı. Sürücü Gümüştekin, çocuğa çarpmamak için ani manevra yaptığı sırada kontrolden çıkan otomobil refüjdeki ağaca çarptı. Kazayı görenler sürücünün otomobilde sıkışması üzerine durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Gümüştekin'i sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü  ardından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 02:09

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bisikletli çocuğa çarpmamak manevra yaptı, ağaca çarparak yaralandı - Son Dakika
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