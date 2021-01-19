Bişkek'te okullarda yüz yüze eğitim kısmi olarak yeniden başladı - Son Dakika

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayında ara verilen yüz yüze eğitim kısmi olarak yeniden başladı.

Bişkek Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada, ülkede epidemiyolojik durumun istikrarlı hale geldiği belirtildi.

Açıklamada, başkent Bişkek'te okulların 1, 5, 9 ve 11. sınıflarının yüz yüze eğitime geçmesine izin verildiği kaydedildi.

Buna göre bugün okullarda yaklaşık 53 bin öğrenci dersbaşı yaptı.

Öğrenciler, derslere ateş ölçümü yapılarak alındı.

Sınıflarda öğrenciler, aralarına birer boşluk bırakılarak oturtuldu.

Kırgızistan Eğitim ve Bilim Bakanı Almazbek Beyşenaliyev de başkentte bir liseyi ziyaret etti.

Toplam 97 okul ve 87 kreşin eğitim hizmeti verdiği Bişkek'te 7 bin 200 öğretmen ve 1370 kreş eğitimcisi görev yapıyor.

Ülke genelinde yüz yüze eğitim süreci kasım ayında kısmen başlamıştı.

Aşılanma sürecinin başlamadığı Kırgızistan'da tespit edilen günlük Kovid-19 vaka sayısı son bir ay içinde 100'ün altına indi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede bugün 90 yeni vaka tespit edildi, 145 hasta iyileşti, virüs nedeniyle 3 kişi yaşamını yitirdi.

Salgının başladığı 18 Mart'tan bu yana, 83 bin 268 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 79 bin 249 hasta taburcu edildi ve 1390 kişi öldü.