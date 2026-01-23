Bismil'de Ambulans Devrildi: 3 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Bismil'de Ambulans Devrildi: 3 Yaralı

Bismil\'de Ambulans Devrildi: 3 Yaralı
23.01.2026 15:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır Bismil'de kış şartlarında ambulans devrildi, 3 sağlık görevlisi yaralandı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde zorlu şartlar altında görevini sürdürmeye çalışan sağlık ekibini taşıyan ambulans aracı devrildi. Kazada 3 sağlık görevlisi yaralandı.

Kaza Bismil-Batman kara yolu Çöltepe mevkiinde meydana geldi. Zorlu kış şartlarında görevlerini yerine getirmeye çalışan sağlık ekibinin bulunduğu ambulans, yolunda kayganlaşması nedeniyle kontrolden çıktı. Devrilen ambulansta bulunan 3 sağlık personeli yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine meslektaşları ile güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından başka bir ambulansla hastaneye nakledildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, yetkililer, zorlu kış şartlarında 112 hattının meşgul edilmemesi ve sadece acil durumlar için destek istenmesi gerektiğini hatırlattı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Diyarbakır, 3. Sayfa, Güvenlik, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bismil'de Ambulans Devrildi: 3 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otel odasında sır ölüm Cansız bedeni bulundu Otel odasında sır ölüm! Cansız bedeni bulundu
Diyarbakır’da 2 çocuk annesi zihinsel engelli kadından haber yok Diyarbakır'da 2 çocuk annesi zihinsel engelli kadından haber yok
Otobüste tartıştığı genci darbeden şüpheli yakalandı Otobüste tartıştığı genci darbeden şüpheli yakalandı
Galatasaray’a müjdeli haber Uzun bir aranın ardından geri döndü Galatasaray'a müjdeli haber! Uzun bir aranın ardından geri döndü
Mide bulandıran görüntülerin ardından ekipler harekete geçti İşletme mühürlendi Mide bulandıran görüntülerin ardından ekipler harekete geçti! İşletme mühürlendi
İBB kreşinde istismar ve darp iddiası: Çocukları tacize uğrayan aile şikayetçi oldu İBB kreşinde istismar ve darp iddiası: Çocukları tacize uğrayan aile şikayetçi oldu

15:23
Şırnak’ta camide çekilen görüntüler yürekleri ısıttı
Şırnak'ta camide çekilen görüntüler yürekleri ısıttı
15:04
14 ünlünün testi pozitif çıktı
14 ünlünün testi pozitif çıktı
14:19
Ahmet Özer’e “Kent Uzlaşısı“ davasında 6 yıl 3 ay hapis cezası
Ahmet Özer'e "Kent Uzlaşısı" davasında 6 yıl 3 ay hapis cezası
14:14
Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç serbest bırakıldı
Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç serbest bırakıldı
14:02
Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi İzleyenler Bakan Tekin’i etiketliyor
Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi; İzleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor
12:48
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 15:38:24. #7.11#
SON DAKİKA: Bismil'de Ambulans Devrildi: 3 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.