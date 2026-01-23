Bismil\'de Ambulans Devrildi: 3 Yaralı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde zorlu şartlar altında görevini sürdürmeye çalışan sağlık ekibini taşıyan ambulans aracı devrildi. Kazada 3 sağlık görevlisi yaralandı.

Kaza Bismil-Batman kara yolu Çöltepe mevkiinde meydana geldi. Zorlu kış şartlarında görevlerini yerine getirmeye çalışan sağlık ekibinin bulunduğu ambulans, yolunda kayganlaşması nedeniyle kontrolden çıktı. Devrilen ambulansta bulunan 3 sağlık personeli yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine meslektaşları ile güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından başka bir ambulansla hastaneye nakledildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, yetkililer, zorlu kış şartlarında 112 hattının meşgul edilmemesi ve sadece acil durumlar için destek istenmesi gerektiğini hatırlattı. - DİYARBAKIR