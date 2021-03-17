Kaymakam Türkmen, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünün yeni konsept açılışına katıldı - Son Dakika

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünde yeni konsept ve güçlendirme çalışmalarının açılışını gerçekleştirdi.

Kaymakam Türkmen, onarım ve güçlendirme çalışmaları tamamlanan İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünün hizmet binasında incelemelerde bulunarak, vatandaşa sunulan hizmetler hakkında bilgiler aldı. Hükümet Konağı zemin katında hizmet veren İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünün yürütmekte olduğu TC kimlik kartı, pasaport, sürücü belgesi ve vatandaşlık iş ve işlemleri hakkında İlçe Müdürü Sinan Güneş'ten bilgiler alan Kaymakam Türkmen, birimleri ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünün yeni hizmet binasına taşınmasıyla vatandaşlara daha kaliteli, sağlıklı ve nitelikli bir ortamda hizmet sunulacağını belirten Kaymakam Türkmen, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinin halk odaklı çalışan kurumlar olduğunu bu kapsamda yeni hizmet binasının tüm ihtiyaçları karşıladığını ifade etti.

İncelemeleri sırasında Kaymakam Türkmen'e Diyarbakır Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Çağrı Avcı, Diyarbakır Merkez Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Bedri Zeren, Bismil İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Sinan Güneş, Bismil İlçe Jandarma Komutanı İsmail Sert eşlik etti. - DİYARBAKIR