Bismil İlim Yayma Cemiyeti, Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika

Bismil İlim Yayma Cemiyeti, Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde İlim Yayma Cemiyeti ve Bismil İslami Sivil toplum Kuruluşunun destek verdiği sivil toplum örgütü temsilcileri, Erol Mütercimler hakkında imam hatip lisesi mezunları için söylediği sözlerden dolayı hem kişisel olarak hem de platform olarak suç duyurusunda bulundu.

Bismil İlim Yayma Cemiyeti, Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu, System.String[]

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde İlim Yayma Cemiyeti ve Bismil İslami Sivil toplum Kuruluşunun destek verdiği sivil toplum örgütü temsilcileri, Erol Mütercimler hakkında imam hatip lisesi mezunları için söylediği sözlerden dolayı hem kişisel olarak hem de platform olarak suç duyurusunda bulundu.

Dr. Erol Mütercimler'e katıldığı bir televizyon programında imam hatip mezunları hakkında söylediği sözlerden dolayı bir tepki de Bismil'den geldi. İlim Yayma Cemiyeti Bismil ilçe temsilcisi Şerif Araz ve sivil toplum örgütü temsilcileri, Bismil Adalet Sarayına gelerek Erol Mütercimler hakkında hem bireysel hem de platform adına suç duyurusunda bulundu.

Erol Mütercim hakkında suç duyurusunda bunan heyet, Adalet Sarayı bahçesinde konu hakkında basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasını okuyan İlim Yayama Cemiyeti Bismil temsilcisi Şerif Araz, "Milletimizin teveccühü ile kurulmasına öncülük ettiğimiz ilk imam hatip okulunun açılışının üzerinden 70 yıl geçmiştir. O günden bugüne imam hatip mezunları ve mensupları insanımızın milli ve manevi anlamda güçlenmesi ve ülkemizin kalkınması adına her alanda önemli vazifeler üstlenmiştir. İmam hatip camiası, bugün 1 milyon 400 bin öğrencisi, mezunları ve aileleriyle birlikte milyonlarca mensubu olan geniş bir ailedir. Erol Mütercimler adlı şahıs medya yolu ile imam hatip camiasına ve bu ülkenin dindar insanlarına karşı ağır hakaret ve iftirada bulunmuştur. Vicdana ve ahlaka sığmayan bu sözler asla kabul edilemez" dedi.

"Mütercimler'le hukuk önünde hesaplaşacağız"

Erol Mütercimler'in bu çıkışının, aklı ve vicdanı ideolojileri tarafından esir alınmış hastalıklı zihniyetin çirkin bir yansıması olduğunu aktaran Araz, "Bu söylem aynı zamanda ülkenin birliğini zehirlemekte, toplumda kin ve nefretin yayılmasına sebep olmaktadır. Ayrışma ve kamplaşmayı körükleyenler bilmelidirler ki davranışları ülkemize yönelik kötü emel sahiplerinin değirmenine su taşımaktadır. İmam Hatiplilere yöneltilen iftiralar ve mesnetsiz iddialar, aşağılayıcı-küçük düşürücü ifadeler, sadece bu camiayı değil Türkiye'yi, 83 milyonluk ülkemizi, birliğimizi ve dirliğimizi hedef almaktadır. İşte bu gerekçe ile camiamıza yönelik iğrenç, aşağılık ithamlarda bulunan Mütercimler hakkında kamu davası açılması için Adalet Bakanlığımızı ve savcılarımızı göreve davet ediyoruz. İlim Yayma Cemiyeti olarak bu iftiralara karşı hukuki haklarımızı kullanacağımızı ve Mütercimler ile hukuk önünde hesaplaşacağımızı daha önce duyurmuştuk. Bugün konuyla ilgili suç duyurumuzu gerçekleştiriyoruz. Bu okullardan mezun olmanın haklı gururunu taşıyan, İmam Hatiplerin bu toprakların mayası, harcı, irfanı olduğuna inanan, iş insanı, bürokrat, siyasetçi, akademisyen, esnaf kısacası herkesi Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunmaya davet ediyoruz" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Erol Mütercimler, İmam Hatip, Bismil, Sivil, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 17:17 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bismil İlim Yayma Cemiyeti, Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika

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