BIST 100 Endeksi %0,83 Değer Kazandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,83 değer kazanarak 12.834,08 puana çıktı.

Dün 12.728,18 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 43,28 puan ve yüzde 0,34 artışla 12.771,45 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 105,91 puan ve yüzde 0,83 kazançla 12.834,08 puana yükseldi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 12.739,15 puanı, en yüksek 12.854,04 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 0,39 değer kaybederken mali endeks yüzde 0,21, sanayi endeksi yüzde 1,37 ve hizmetler endeksi yüzde 1,36 yükseldi.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 82'si yükselirken 16'sı düştü, 2'si yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Türk Hava Yolları, BİM Birleşik Mağazalar, Akbank ile Türkiye İş Bankası (C) oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 823 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 32,37, bileşik getirisi yüzde 34,99 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1690, sterlin/dolar paritesi 1,3440 ve dolar/yen paritesi 158,7 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 43,3040 liradan, avro 50,7860 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yatay seyirle 4 bin 823 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 1 düşüşle 64 dolardan işlem görüyor.