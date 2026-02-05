BIST 100 Endeksi Açılışta Düşüş Gösterdi - Son Dakika
Ekonomi

BIST 100 Endeksi Açılışta Düşüş Gösterdi

05.02.2026 10:31
BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,17 düşüşle 13.867,12 puandan başladı; gözler faiz kararlarında.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,17 düşüşle 13.867,12 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,11 değer kazanarak 13.891,21 puanla rekor seviyeden tamamladı.

Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 24,09 puan ve yüzde 0,17 azalışla 13.867,12 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,25 değer kaybederken, holding endeksi yatay seyretti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,38 ile spor, en fazla gerileyen yüzde 0,97 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalarda, teknoloji hisselerindeki yüksek değerleme endişeleri ve yazılım sektöründe satışların derinleşmesiyle karışık bir seyir izlenirken, yeni günde gözler Avrupa Merkez Bankasının (ECB) ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararına çevrildi.

Dünya genelinde jeopolitik risklere yönelik kaygılar ve ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde izleyeceği para politikasına ilişkin belirsizlikler bir süredir küresel risk iştahını olumsuz etkilerken, yoğun bilanço sezonunda şirketlerin açıklamaları ve yatırımcıların bilançoları değerlendirmesinin etkisiyle ABD pay piyasalarında yüksek volatilite görülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ECB'nin faiz kararı ve İngiltere'de BoE'nin faiz kararının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.800 ve 13.700 puanın destek 14.000 ve 14.100 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

