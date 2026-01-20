BIST 100 Endeksi Günü Artışla Tamamladı - Son Dakika
Ekonomi

BIST 100 Endeksi Günü Artışla Tamamladı

20.01.2026 19:20
BIST 100 endeksi, günü 57,93 puan artışla 12.805,81 puandan kapattı. Altın fiyatları yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 57,93 puan artarak 12.805,81 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 12,95 puan ve yüzde 0,10 artışla 12.760,83 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 12.706,34 puanı, en yüksek 12.914,06 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre 57,93 puan ve yüzde 0,45 artışla 12.805,81 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 35,35 puan ve yüzde 0,25 artışla 14.051,99 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 4,97, mali endeks yüzde 0,40 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,42 ve hizmetler endeksi yüzde 0,66 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 29'u prim yaptı, 66'sı geriledi, 5 tanesi yatay seyretti. ASELSAN, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Türk Altın İşletmeleri ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 725 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 4 bin 725 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,1 artışla 6 milyon 654 bin 999 lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 33,23, bileşik getirisi yüzde 35,99 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 43,1758, satışta 43,3488 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 43,1640, satışta 43,3370 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1724, sterlin/dolar paritesi 1,3460 ve dolar/yen paritesi 158,035 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,4 artışla 64,5 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

