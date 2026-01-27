BIST 100 Günü Negatif Tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

BIST 100 Günü Negatif Tamamladı

27.01.2026 19:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BIST 100 endeksi %0,53 kayıpla 13.106,99 puanda kapandı, yatırımcılar Fed'in faiz kararını bekliyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,53 değer kaybederek 13.106,99 puanla tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 70,33 puan azalırken, toplam işlem hacmi 195,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,32 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,74 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,9 finansal kiralma faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 1,74 ile orman kağıt basım oldu.

Küresel piyasalarda, yatırımcıların odağı ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın açıklayacağı faiz kararına çevrildi.

Yurt içinde BIST 100 endeksi ise gün içinde 13.262,95 puan seviyesini görerek rekor tazelerken, bu seviyenin ardından gelen kar satışlarının etkisiyle günü negatif bir seyirle tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Japonya'da Japonya Merkez Bankası (BoJ) toplantı tutanakları, Almanya'da GfK tüketici güven endeksi, ABD'de haftalık mortgage başvuruları, Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Powell'ın konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.000 ve 12.900 puanın destek, 13.200 ve 13.300 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Bıst, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Günü Negatif Tamamladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara’da trafikte drift atan 2 sürücüye ibretlik ceza Ankara'da trafikte drift atan 2 sürücüye ibretlik ceza
Şanlıurfa’da 5 günlük gösteri ve yürüyüş yasağı Şanlıurfa'da 5 günlük gösteri ve yürüyüş yasağı
Suriye’de, Brezilya’dan gelen bir gemide yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi Suriye'de, Brezilya'dan gelen bir gemide yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi
İstanbul’u fırtına vurdu Çatılar uçtu İstanbul'u fırtına vurdu! Çatılar uçtu
Trump’a darbe, Minnesota’da Cumhuriyetçi aday valilik yarışından çekildi Trump'a darbe, Minnesota'da Cumhuriyetçi aday valilik yarışından çekildi
Trump: İran’ın yanında büyük bir donanmamız var, anlaşma yapmak istiyorlar Trump: İran'ın yanında büyük bir donanmamız var, anlaşma yapmak istiyorlar

21:18
Türk Telekom’un hizmetlerinin özel sektöre devredileceği iddiasına yalanlama
Türk Telekom'un hizmetlerinin özel sektöre devredileceği iddiasına yalanlama
20:56
ABD Başkanı Trump: Suriye’nin çok saygın Cumhurbaşkanı ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik
ABD Başkanı Trump: Suriye'nin çok saygın Cumhurbaşkanı ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik
20:30
Türk halk müziği sanatçısı Seha Okuş, son yolculuğuna uğurlandı
Türk halk müziği sanatçısı Seha Okuş, son yolculuğuna uğurlandı
19:47
Sigara yasağı genişliyor Özellikle iki yer, ortalığı karıştıracak
Sigara yasağı genişliyor! Özellikle iki yer, ortalığı karıştıracak
18:31
Samsun’daki tüm ormanları sardı, temas edende alerjiye yol açtı
Samsun'daki tüm ormanları sardı, temas edende alerjiye yol açtı
18:22
İran’dan Trump’a gövde gösterisi Hürmüz Boğazı’nda askeri tatbikat yapılacak
İran'dan Trump'a gövde gösterisi! Hürmüz Boğazı'nda askeri tatbikat yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 21:31:27. #7.11#
SON DAKİKA: BIST 100 Günü Negatif Tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.