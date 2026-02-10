BIST 100 Yükselişte: 13.851,13 Puan - Son Dakika
BIST 100 Yükselişte: 13.851,13 Puan

10.02.2026 13:24
BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 13.851,13 puana çıkarak yüzde 0,09 değer kazandı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 12,75 puan ve yüzde 0,09 artışla 13.851,13 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 85,4 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,51 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,45 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 3,08 ile sigorta, en fazla düşen ise yüzde 1,01 ile metal ana sanayi oldu.

Küresel piyasalarda, şirketlerin yapay zeka harcamalarına yönelik endişelerin azalması sonrasında teknoloji hisselerinde görülen toparlanmanın hız kazanmasıyla karışık bir seyir izlenirken, yurt içinde de BIST 100 endeksi, günü alıcılı bir seyirde tamamladı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Sanayi Üretim Endeksi, Aralık 2025'te aylık bazda yüzde 1,2 artarken yıllık bazda yüzde 2,1 azalış gösterdi.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de perakende satışların takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.000 ve 14.100 puanın direnç, 13.700 ve 13.600 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

10.02.2026
