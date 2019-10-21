Son Dakika Haberleri: BİST Genel Müdürlüğüne Hakan Atilla atandı
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BİST Genel Müdürlüğüne Hakan Atilla atandı

45 dakika önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Borsa İstanbul Genel Müdürlüğüne Hakan Atilla'nın atandığını bildirdi.

BİST Genel Müdürlüğüne Hakan Atilla atandı, System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Borsa İstanbul Genel Müdürlüğüne Hakan Atilla'nın atandığını bildirdi.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Haksız bir mahkumiyetin ardından ailesine ve ülkesine kavuşan Hakan Atilla'nın dinlenme dönemi bitti. Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak göreve başlıyor. Bu görevin kendisi ve BIST için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Mehmet Hakan Atilla, Berat Albayrak, Borsa İstanbul, Twitter, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 06:34 Kaynak: AA
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