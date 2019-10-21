BİST Genel Müdürlüğüne Hakan Atilla atandı
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Borsa İstanbul Genel Müdürlüğüne Hakan Atilla'nın atandığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 06:34 Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Borsa İstanbul Genel Müdürlüğüne Hakan Atilla'nın atandığını bildirdi.
Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Haksız bir mahkumiyetin ardından ailesine ve ülkesine kavuşan Hakan Atilla'nın dinlenme dönemi bitti. Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak göreve başlıyor. Bu görevin kendisi ve BIST için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
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