BIST100 yüzde 0.04 artışla başladı, dolar 8.05 lirada - Son Dakika

BIST100 yüzde 0.04 artışla başladı, dolar 8.05 lirada

15.04.2021 10:10
BIST100 yüzde 0.04 artışla başladı, dolar 8.05 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Perşembe gününe, yüzde 0.04 artışla 1,409.76 puanda başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Perşembe gününe, yüzde 0.04 artışla 1,409.76 puanda başladı. Açılışta  BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.14 ekside, BIST Mali Endeks yüzde 0.27 artıda, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.01 eksideydi.

Piyasalardaki genel beklenti, TCMB'nin yeni Başkanı Şahap Kavcıoğlu döneminin ilk Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizinin yüzde 19 düzeyinde sabit tutulması beklenirken, az sayıda analist de 0.5 - 1.0 puanlık indirim beklediğini belirtiyor.

Piyasalarda ayrıca, faiz kararının açıklanacağı metinde yapılacak değişiklikler de yakından izlenecek. Analistlere göre, metinde faizlerin uzun süre mevcut seviyelerde sabit bırakılacağı ve/veya gerekirse ek sıkılaştırma yapılacağı söylemlerinin yanında, söylemlerde piyasaları ikna edecek düzeyde olmasına da dikkat edilecek.Piyasalarda bugün ayrıca, haftalık para banka rezerv ve menkul kıymet istatistikleri ile ve bütçe gerçekleşmeleri de izlenecek. Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.0318 lira ve en yüksek 8.1021 lirayı gördükten sonra, 8.05 – 8.06 lira aralığında,euro en düşük 9.6437 lira ve en yüksek 9.7160 lirayı gördükten sonra, 9.65 – 9.66 lira aralığında,sterlin en düşük 11.0972 lira ve en yüksek 11.1711 lirayı gördükten sonra 11.11 – 11.12 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.19696 - 1.19904 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.19804 düzeyindeydi.İş Yatırım'ın "Yabancı satışı kesilince borsa yükseliyor" .aşlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Hızlı yükseliş sonrası ABD borsalarında teknoloji ağırlıklı kar satışıyla güne başlıyoruz. ABD tahvil faizleri ve dolar sınırlı yükseliyor. Risk iştahında bozulmadan çok hisse bazlı ayrışmalar dikkat çekiyor. "Beklentileri yenen bankalar, güçlü büyümeyi arkasına alan demir-çelik ve enerji hisseleri yükselirken, büyük teknoloji şirketlerinde ve çip sorunu yaşayan otomotiv hisselerinde sert satışlar görülüyor."Türkiye varlıkları dünyadan pozitif ayrışmaya devam ediyor. Para Politikası Kurulu öncesinde Türk lirası en çok kazandıran beş para birimi arasında yer alıyor. 10 yıllık DİBS ve Eurotahvil yüzde 1'e yakın primli işlem görüyor. MSCI Türkiye yüzde 2.3 değer artışıyla Polonya'nın ardından en çok kazandıran gelişmekte olan Avrupa endeksi konumunda. "Banka hisseleri ve Tüpraş gibi son dönemde aşırı dayak yiyen hisseler yabancı satışının kesilmesi ile yükselişte başı çekiyor."Tüm hisseleri yukarı taşıyan bir yükselişle karşı karşıya değiliz. Hayat Eve Sığar hisseleri ve havacılık hisselerinde kayıplar devam ediyor."Piyasa hareketinden bağımsız Migros ve Bim gibi gıda perakendesi şirketlerini beğenmeye devam ediyoruz."ABD ve Asya borsalarının seyri Borsa İstanbul'da yükselişin devam edeceğine işaret ediyor. Endeks için destek olarak 1,400, direnç olarak 1,430 ve 1,445 seviyeleri öne çıkıyor. "Yabancı satışı kesilen ve/veya dipten dönen Garanti, Şişe, Koç Holding ve Tüpraş hisselerinde alışlar devam edebilir.

"Saat 14: 00'de açıklanacak Para Politikası Kurulu kararında faiz değişikliği beklenmiyor. Enflasyonla mücadele ve sıkı para politikasının uzun süre devam edeceği şeklinde şahin sinyaller piyasayı destekleyebilir."


Para Politikası Kurulu, Borsa İstanbul, dolar, Faiz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 0.04 artışla başladı, dolar 8.05 lirada - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 452 liradan işlem görüyor Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 452 liradan işlem görüyor "Aşılar çöpe gidiyor" iddiasına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yanıt: İsraf söz konusu değildir Zeynep Demirel, Seksenler dizisinde rol alacak Zeynep Demirel, Seksenler dizisinde rol alacak Amcasını öldürüp cesedinin parçalarını farklı bölgelere atmıştı! Cani yeğen artık gün yüzü göremeyecek Amcasını öldürüp cesedinin parçalarını farklı bölgelere atmıştı! Cani yeğen artık gün yüzü göremeyecek Bilim Kurulu üyesine soruldu: 2 haftalık kısmi kapanmada vakalar düşmezse ne olacak? İşte iyileşme olmazsa alınacak yeni tedbirler Bilim Kurulu üyesine soruldu: 2 haftalık kısmi kapanmada vakalar düşmezse ne olacak? İşte iyileşme olmazsa alınacak yeni tedbirler Son Dakika: İlişkilerin gerildiği ülkeyle buzlar eriyor! Türkiye, mayıs başında Mısır'a bir heyet gönderecek Son Dakika: İlişkilerin gerildiği ülkeyle buzlar eriyor! Türkiye, mayıs başında Mısır'a bir heyet gönderecek Dolandırıcılığın böylesi! 15 yıl önce karşılaştığı evsiz hamile kadına yaptığı iyilik talihsiz vatandaşı borca batırdı Dolandırıcılığın böylesi! 15 yıl önce karşılaştığı evsiz hamile kadına yaptığı iyilik talihsiz vatandaşı borca batırdı Sevgilisiyle kucak kucağa poz veren Danla Bilic'e, anne vetosu! Hemen sildi Sevgilisiyle kucak kucağa poz veren Danla Bilic'e, anne vetosu! Hemen sildi

Son Dakika Haberleri
11:35 8,05'ten işlem gören dolar güne düşüşle başladı
11:19 Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 452 liradan işlem görüyor
11:14 Milli Eğitim Bakanlığı vatandaşları uyardı: Bu linke sakın tıklamayın
11:11 "Aşılar çöpe gidiyor" iddiasına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yanıt: İsraf söz konusu değildir
10:58 İki ülke arasındaki gerilim yeniden tırmanıyor! ABD savaş gemilerini geri çekti ama Rusya'ya yönelik yaptırımlar yolda
10:47 Hırsız sandıkları esnaf ve elemanını öldüresiye dövüp kayıplara karıştılar
10:41 Bilim Kurulu üyesine soruldu: 2 haftalık kısmi kapanmada vakalar düşmezse ne olacak? İşte iyileşme olmazsa alınacak yeni tedbirler
10:34 Bolu Belediye Başkanı, 20 dakika fazladan oruç tutturan imsakiye ile ilgili konuştu: Daha çok sevap kazanmışlardır
10:29 Para yüzünden arkadaşını öldüren zanlı, maktulün yüzüne sonra havlu kapatıp temizlik yaptı
10:15 Konut satışları mart ayında yüzde 2,4 arttı
8,05'ten işlem gören dolar güne düşüşle başladı 8,05'ten işlem gören dolar güne düşüşle başladı         
11:36
Milli Eğitim Bakanlığı vatandaşları uyardı: Bu linke sakın tıklamayın Milli Eğitim Bakanlığı vatandaşları uyardı: Bu linke sakın tıklamayın         
11:15
Koronavirüs risk haritasının tek sarı kenti Şırnak'ta vatandaşlar artan vakalar yüzünden diken üstünde Koronavirüs risk haritasının tek sarı kenti Şırnak'ta vatandaşlar artan vakalar yüzünden diken üstünde         
11:08
Başkan Mustafa Cengiz'den Donk hakkında olay sözler: Cinsel ilişki partilerinden bıktık! Başkan Mustafa Cengiz'den Donk hakkında olay sözler: Cinsel ilişki partilerinden bıktık!         
10:59
Hırsız sandıkları esnaf ve elemanını öldüresiye dövüp kayıplara karıştılar Hırsız sandıkları esnaf ve elemanını öldüresiye dövüp kayıplara karıştılar         
10:48
Liverpool'daki milli futbolcumuz Ozan Kabak, oyundan alınması ve turun kaçmasıyla yıkıldı Liverpool'daki milli futbolcumuz Ozan Kabak, oyundan alınması ve turun kaçmasıyla yıkıldı         
10:38
Gerçekle diziyi birbirine karıştırdı! Seren Serengil'den yoğun bakıma kaldırılan Burak Sergen'e skandal yorum Gerçekle diziyi birbirine karıştırdı! Seren Serengil'den yoğun bakıma kaldırılan Burak Sergen'e skandal yorum         
10:20
Para yüzünden tartıştığı arkadaşını öldürdükten sonra yüzünü havluyla kapatıp evi temizledi Para yüzünden tartıştığı arkadaşını öldürdükten sonra yüzünü havluyla kapatıp evi temizledi         
09:54
Katil kocanın korkunç planını Katil kocanın korkunç planını "Vicdan azabı çekiyorum" diyen arkadaşının sözleri deşifre etti         
09:28
İçişleri Bakanlığı, kısmi kapanma ile ilgili en çok merak edilen 9 soruyu yanıtladı İçişleri Bakanlığı, kısmi kapanma ile ilgili en çok merak edilen 9 soruyu yanıtladı         
09:12
Günlerdir yoğun bakımda yatan Burak Sergen'in hastalığı belli oldu Günlerdir yoğun bakımda yatan Burak Sergen'in hastalığı belli oldu         
08:06
Aralarında fenomenler de var! Aralarında fenomenler de var! "Bu kadarı da olmaz" dedirten kar maskeli korona partisine polis baskını         
07:48
Canlı yayında korkutan olay! AstraZeneca aşısının kullanımının durdurulduğunu açıklarken bayıldı Canlı yayında korkutan olay! AstraZeneca aşısının kullanımının durdurulduğunu açıklarken bayıldı         
07:48
Gökhan Özoğuz'un eleştirilerine Bakan Koca'dan yanıt: Suçumuz yok, sorumluluğumuz var Gökhan Özoğuz'un eleştirilerine Bakan Koca'dan yanıt: Suçumuz yok, sorumluluğumuz var         
23:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Yer sofrasında iftar yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Yer sofrasında iftar yaptı         
21:19
Sedat Peker için çember daralıyor! Hangi ülkede olduğu belirlendi Sedat Peker için çember daralıyor! Hangi ülkede olduğu belirlendi         
15:07
Manisa'da kadın otobüs şoförünün haksız yere işten çıkarıldığı iddiası asılsız çıktı Manisa'da kadın otobüs şoförünün haksız yere işten çıkarıldığı iddiası asılsız çıktı         
14:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2021 11:41:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: BIST100 yüzde 0.04 artışla başladı, dolar 8.05 lirada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei