BIST100 yüzde 0.14 artışla başladı, dolar 7.39 lirada

"Bugün yurtiçi ajandada önemli bir makro gelişme yok. PPK toplantıs üzerine fal bakmaya evam edeceğiz."

Merkez Bankası 'nın ( TCMB ) art arda gelen sıkılaştırma adımlarına karşın, dövizler güne yeni rekor düzeylerden başladı. Dolar 7.40 liranın üzerini test ederken, euro da 8.80 lirayı aştı.

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 09:57

Kaynak: DHA

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