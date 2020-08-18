BIST100 yüzde 0.14 artışla başladı, dolar 7.39 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni güne yüzde 0.14 artışla 1,087.75 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.08 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.01 ekside, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.49 artıdaydı.
Merkez Bankası'nın (TCMB) art arda gelen sıkılaştırma adımlarına karşın, dövizler güne yeni rekor düzeylerden başladı. Dolar 7.40 liranın üzerini test ederken, euro da 8.80 lirayı aştı.Yeni haftada piyasaların odağında, Para Politikası Kurulu'nun Perşembe günü yapılacak toplantısı bulunuyor. Analistlere göre, son dönemdeki sert değer kayıpları ile diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışan liranın yönü, Perşembe günkü toplantıda alınacak kararlar sonrası netleşecek.TCMB Salı günü, 10 milyar lira tutarında geleneksel yöntemli repo ihalesi düzenlediğini açıkladı. TCMB'nin "Türk Lirası Likidite Yönetimine İlişkin" açıklamasında şöyle denildi: "Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, 10 milyar TL tutarında geleneksel yöntemli repo ihalesi düzenlenmiştir. Repo ihalesinin vadesi 16 Eylül 2020 olarak belirlenmiştir."Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.3688 lira ve en yüksek 7.4005 lirayı gördükten sonra, 7.39 – 7.40 lira aralığında,euro en düşük 8.7426 lira ve en yüksek 8.8080 lirayı gördükten sonra, 8.80 – 8.81 lira aralığında,sterlin en düşük 9.7204 lira ve en yüksek 9.7420 lirayı gördükten sonra 9.73 – 9.74 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.18653 - 1.19040 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18941 düzeyindeydi.İş Yatırım'ın "Banka hisselerinde sürpriz yükseliş" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Dünya borsaları ABD teknoloji hisseleri öncülüğünde yükselmeye devam ediyor. Nasdaq yeni zirve yaparken S&P 500 tepeye çok yakın seviyelerde işlem görüyor. "Asya borsaları Çin'in genişleyici politiikaları ve Wall Street'in öncülüğünde yükseliyor. Avro güçlenirken dolar ve yenin değer kaybetmesi risk iştahını destekliyor."Gelişmekte olan piyasalar negatif ayrışmayı sürdürüyor. "Dolar küresel olarak değer kaybetmesine rağmen gelişmekte olan ülke paralarına karşıdeğer kazanıyor. " Brezilya, Rusya ve Güney Afrika en kötü performans gösteren piyasalar olarak öne çıkıyor. "Türkiye uzun bir aradan sonra ilk kez dünyadan pozitif ayrıştı. MSCI Türkiye yüzde 0.4 değer kazanarak gelişmekte olan Avrupa'yı yüzde 1.3 yendi. "Türk lirası dolara karşı değer kaybedetmeye devam ederken, bankaların sanayi endeksine göre güçlü olması günün en önemli gelişmesiydi."ABD vadelileri ve Asya borsaları Borsa İstanbul'da hafif yukarı yönlü bir açılışa işaret ediyor. "Döviz kurundaki yükselişe duyarlı banka hisselerinin değer kazanması bazı yatırımcıların Merkez Bankası'nın faiz artıracağı ümidini halen koruduğunu gösteriyor. "Ancak, uzun vadeli devlet iç borçlanma senetlerinde bu yönde bir fiyatlama olmadığını belirtelim.
"Bugün yurtiçi ajandada önemli bir makro gelişme yok. PPK toplantıs üzerine fal bakmaya evam edeceğiz."