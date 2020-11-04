BIST100 yüzde 0.41 artışla başladı, dolar 8.48 lirada - Son Dakika

BIST100 yüzde 0.41 artışla başladı, dolar 8.48 lirada

04.11.2020 09:56
BIST100 yüzde 0.41 artışla başladı, dolar 8.48 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Çarşamba gününe yüzde 0.41 artışla 1,155.48 puanda başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Çarşamba gününe yüzde 0.41 artışla 1,155.48 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.44, BIST Mali Endeks yüzde 0.05, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.45 artıdaydı.

Enflasyon verilerinin açıklandığı Salı günü yeni tarihi yüksek düzeylere tırmanan dövizler, yeni güne de bu düzeylere yakın başladı.

Tüketici fiyatları Ekim'de yüzde 2.13 yükseldi ve yıllık enflasyon yüzde 11.89'a çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatlarındaki 10 aylık artış yüzde 10.64, ve 12 aylık ortalamalara göre artış da yüzde 11.74 olarak gerçekleşti.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.3862 lira ve en yüksek 8.5255 lirayı gördükten sonra, 8.48 – 8.49 lira aralığında,euro en düşük 9.7727 lira ve en yüksek 9.9395 lirayı gördükten sonra, 9.87 – 9.88 lira aralığında,sterlin en düşük 10.9084 lira ve en yüksek 11.0941 lirayı gördükten sonra 11.01 – 11.02 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.16028 - 1.17707 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.16515 düzeyindeydi.TSKB'nin günlük piyasa bülteninde, küresel piyasalarda risk iştahındaki toparlanmanın sürdüğüne işaret edilerek, "Covid-19 vaka sayılarındaki artışlar sürerken, makroekonomik veri akışının görece sakin olduğu dün ABD seçimleri öncesinde riskli varlıklar güçlü seyretti" denildi ve şöyle devam edildi: "ABD'de Eylül ayı fabrika siparişleri beklentilerin üzerinde gelirken, dayanıklı malsiparişlerindeki hızlı artış teyit edildi. "Bu ortamda dün hisse senetleri yükselirken, güvenli limanlara olan talep zayıftı. Dolar dünya genelinde zayıf seyrederken, altın fiyatları yükseldi. "ABD tahvil faizleri ise risk iştahındaki toparlanmanın yanında ABD Hazine'sinin önümüzdeki dönemdeki yüklü borçlanma programı nedeniyle yükseldi."Bu ortamda yurtiçi finansal varlıklarda küresel eğilimlerle uyumlu bir seyir gözlendi. Ekim ayı enflasyonu piyasa ortalama beklentileri dahilinde gelirken, TCMB likidite koşullarını daha da sıkılaştırdı. "Bu kapsamda dün TCMB TL karşılığı dolar swap işlemlerdeki TL faiz oranını yüzde 11.75'ten yüzde 13.25'e yükseltti. Bu sayede dün ortalama fonlama faizi yüzde 13.45'ten, yüzde 13.90'a yükseldi. "TL dün dolar karşısında bir miktar değerlenirken, euro karşısında değer kaybetti. Böylece sepet karşısında yüzde 0.1 gerilese de Borsa İstanbul'da küresel eğilimlere paralel yükselişler gözlendi. "Kısa vadeli faizler TCMB'nin likidite koşullarını sıkılaştırmasıyla yükselişini sürdürürken, uzun vadeli faizler bir miktar geri çekildi."Bu sabah ABD seçim sonuçlarına yönelik belirsizlik sürerken, risk iştahı karışık seyrediyor. Demokrat aday Joe Biden şuan için önde olsa da Başkan Donald Trump bazı kritik eyaletleri kazandı. "Bu ortamda hisse senetlerinde yükseliş gözlense de güvenli limanlara olan talep güçlü seyrediyor. "Gün içinde salgın ve karantina tedbirlerinin yanında, ABD'deki seçim sonuçları, Ekim ayına ilişkin hizmet sektörü aktivite endeksleri takip edilecek. "Yurtiçinde TCMB enflasyon değerlendirme notu ve reel efektif döviz kuru endeksi verileriniyayınlayacakken, Türk finansal varlıkların seyri açısından küresel eğilimlerin belirleyici olabileceği bekleniyor."


Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, TCMB, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 0.41 artışla başladı, dolar 8.48 lirada - Son Dakika Ekonomi


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