BIST100 yüzde 0.45 artışla başladı, dolar 7.82 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın son işlem gününe yüzde 0.45 artışla 1,348.47 puanda başladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.48, BIST Mali Endeks yüzde 0.51, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.28 artıdaydı.
Merkez Bankası (TCMB), fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini artırmak için zorunlu karşılık düzenlemesinde değişiklik yaptı.Resmi Gazete'de yayımlanan, "Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik YapılmasınaDair Tebliğ"e göre, Türk lirası zorunlu karşılıklar vadesiz, 1 aya kadar ve 3 aya kadar vadeli mevduat/katılım fonları için yüzde 4'ten yüzde 6'ya çıkarılırken, bankalara uygulanacak zorunlu karşılıklar için gerekli olan kredi büyüme oranı koşulu kaldırıldı.TCMB Para Politikası Kurulu'nun, 475 bazpuan artışla politika faizini yüzde 15'e yükselttiği toplantının tutanaklarında, "Türk lirasındaki değer kaybının gecikmeli etkileri, uluslararası emtia fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyon beklentilerindeki bozulma enflasyon görünümünü olumsuz etkilemektedir" denildi Türkiye Varlık Fonu (TVF) ve Katar Yatırım Otoritesi (QIA), Borsa İstanbul'un yüzde 10 payının QIA'ya devri için mutabakat anlaşması imzaladı.TVF'den yapılan açıklamada, "TVF, halihazırda yüzde 90.6'lık payıyla Borsa İstanbul'un en büyük pay sahibi konumunda bulunuyor. Katar Devleti'nin yatırım fonu olan QIA'ya devredilecek paylardan sonra TVF, Borsa İstanbul'un yüzde 80.6'lık payını elinde bulundurmaya devam edecek" denildi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.8408 lira ve en yüksek 7.8884 lirayı gördükten sonra, 7.82 – 7.83 lira aralığında,euro en düşük 9.3538 lira ve en yüksek 9.4121 lirayı gördükten sonra, 9.33 – 9.34 lira aralığında,sterlin en düşük 10.4880 lira ve en yüksek 10.5528 lirayı gördükten sonra 10.45 – 10.46 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.19071 - 1.19295 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.19273 düzeyindeydi.TSKB'nin günlük bülteninde, küresel piyasalarda risk iştahındaki iyimserliğin karışık geliştiğine işaret edilerek, şöyle denildi: "Makroekonomik veri gündemi sakinken, aşı geliştirme çalışmalarına yönelik iyimserliğekarşın artmaya devam eden kısıtlamalardan dolayı bazı riskli varlıklar satış baskısı altında kalıyor. " Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) son toplantıya ait tutanaklarında toparlanmanın dalgalı olacağı ve bölge genelinde çift dipli bir resesyon yaşanma olasılığının altı çizildi. "Bu da Aralık toplantısında varlık alım programında bir ayarlama ve genişletme ihtimalini artırırken, ECB başekonomisti Philip Lane getiri eğrisinin aşı haberleri nedeniyle erken bir aşamada dikleşmesinin toparlanmayı sınırlayabileceği uyarısı yaptı. "Kısıtlamaların arttığı Avrupa'da hisse senetleri zayıf seyrederken, gelişmekte olan ekonomilerin borsalarında yükselişler sürdü. Güvenli limanlara olan talep ise bir miktar güçlendi."Yurtiçinde ise Türk finansal varlıklar pozitif ayrıştı. Makroekonomik veri akışısınırlıyken, dün TCMB'nin son toplantısına ait özet ve bu sabah alınan Zorunlu Karşılık (ZK) adımına yönelik verdiği sinyaller piyasalar üzerinde etkili olmuştu."TCMB toplantı özetinde enflasyonu düşürme konusunda kararlılık teyit edilirken, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini artırmak için zorunlu karşılık düzenlemesinde değişiklik ihtiyacı olduğunun değerlendirildiği belirtildi. "Aynı zamanda TCMB geleneksel ihale yöntemiyle gerçekleştirilen döviz karşılığı TL swap ihalelerinde limitini %50'den %60'a yükseltti. Haftalık veriler ise bankacılık sektöründe döviz tevdiat hesaplarındaki artışın sürdüğünü, yabancıların Türk finansal varlıklardaki pozisyonlarının arttığına işaret etti. "TCMB rezervlerinde ise artış gözlendi. DTH'lar 1.9 milyar dolar artarak 254.1 milyar dolar ile yeni bir rekora ulaştı. "Öte yandan, yabancılar söz konusu haftada repo işlemleri hariç 118.6 milyon dolar tutarında DİBS ve özel sektör tahvili, 389.7 milyon dolar tutarında da hisse senedi aldı."Böylece iki haftalık dönemde tahvil ve hisse senetleri üzerinden Türk finansal varlıklara 1.4 milyar dolar portföy girişi yaşandı. "Bu haber akışı altında dün Borsa İstanbul'da yükselişler öne çıkarken, TL değer kazandı. Uzun vadeli tahvil faizleri ve ülke risk priminde sınırlı düşüşler gözlenmişti. Bu sabah ise TCMB ZK oranlarında artışa giderken, kredi büyümesine dayalı mekanizmayı sonlandırdı."Yeni güne küresel piyasalar dünden kalan eğilimlerle başladı. Gün içinde ABD piyasaları Şükran Günü nedeniyle kapalıyken, aşı geliştirme çalışmaları ve salgın ile ilgili gelişmelerin yanında Euro Bölgesi Kasım ayı ekonomik güven endeksleri takip edilecek."Yurtiçinde ise TÜİK Kasım ayı ekonomik güven endeksini açıklayacakken, TCMB Kasım dönemi Finansal İstikrar Raporu'nu yayınlayacak."
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Ekonomi › BIST100 yüzde 0.45 artışla başladı, dolar 7.82 lirada - Son Dakika Ekonomi