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Bitcoin ağındaki bir güncelleme öncesinde madencilik gelirlerinde potansiyel düşüşlere karşı kaynaklarını güçlendirmek isteyen Marathon Digital Holdings, Teksas'ta 200 megavat kapasiteli bir veri merkezi kurmak için 87,3 milyon dolarlık yatırım yapacağını duyurdu.

Marathon Digital, Bitcoin Madencilik Yatırımlarına Devam Ediyor

Marathon Digital Holdings, Bitcoin ağında önümüzdeki dönemde gerçekleşecek olan ve madencilik gelirlerinde potansiyel düşüşlere neden olabilecek bir güncelleme öncesinde kaynaklarını güçlendirme adımları atıyor.

Kripto madenciliği alanında önemli bir oyuncu olan şirket, Teksas'ta 200 megavat kapasiteli bir veri merkezi için 87,3 milyon dolarlık bir yatırım yapacağını duyurdu. Bu hamle, Marathon'un madencilik kapasitesini ve yöntemlerini önemli ölçüde geliştirecek.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, bu satın alma ve 2024 yılında planlanan genişletme çalışmaları sonrasında, Marathon'un toplam madencilik kapasitesinin 1,1 gigawatt'a ulaşacağı ve bunun yüzde 54'ünün şirketin kendi sahip olduğu ve işlettiği tesislerde yer alacağı belirtildi. Bu, mevcut durumda şirketin madencilik faaliyetlerinin sadece yüzde 3'ünün kendi tesislerinde gerçekleştirildiği düşünüldüğünde önemli bir artışı temsil ediyor.

Bu genişletme, Nisan ayında madencilerin Bitcoin ödüllerinde yaşanacak olan yarılanma (halving) etkinliği nedeniyle karşılaşabilecekleri potansiyel gelir kaybını dengelemek için Marathon'a daha fazla Bitcoin madenciliği kapasitesi sağlayacak. Bitcoin ödüllerindeki bu azalma, madenciler için gelirlerin düşmesine yol açarken, Marathon'un eklenen kapasitesi sayesinde bu olumsuz etkiyi minimize etmesi bekleniyor.

Marathon Digital Holdings'in hisseleri, bu haberin ardından yaklaşık yüzde 8 oranında değer kazanarak 19,64 dolara yükseldi. Şirket, son dönemdeki "kripto kışı" olarak adlandırılan zorlu piyasa koşullarını başarıyla atlatan ve Bitcoin fiyatlarının 2024'te rekor seviyelere ulaştığı bir dönemde faaliyetlerini sürdüren birkaç büyük madencilik firmasından biri olarak öne çıkıyor. Marathon'un bu başarısı, son yıllarda iflas eden rakipleri Celsius Mining ve Compute North gibi firmaların aksine, sektördeki lider konumunu pekiştirmesine yardımcı oluyor.

Bitcoin fiyatlarının son durumuna göre, kripto para birimi bir önceki güne göre yüzde 1,5 düşüşle 68.798 dolardan işlem görüyor. Bu piyasa hareketliliği, Marathon gibi firmaların yatırım ve genişletme kararlarını daha da önemli hale getiriyor.