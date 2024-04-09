Bitcoin, Uphold'un Vault Cüzdanına Dahil Oldu - Son Dakika
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Kripto

Bitcoin, Uphold'un Vault Cüzdanına Dahil Oldu

Bitcoin, Uphold\'un Vault Cüzdanına Dahil Oldu

Dijital para birimi platformu Uphold, kendi kendine saklama cüzdanı Vault'a Bitcoin desteği ekledi. Geçtiğimiz yıl sonlarında kullanıma sunulan Vault, ilk olarak Ripple'ın yerel kripto para birimi XRP'yi desteklemişti. Şirketin CEO'su Simon McLoughlin, Bitcoin sahiplerinin artan güvenlik ihtiyaçlarına ve kullanım kolaylığına dikkat çekti. 2015 yılından bu yana faaliyet gösteren Uphold, dünya genelinde 140 ülkede 10 milyondan fazla müşteriye hizmet veriyor.

09.04.2024 23:40  Güncelleme: 00:11
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Dijital para birimi platformu Uphold, Bitcoin'in artan popülaritesine ve dijital varlık güvenliği konusundaki genişleyen taleplere yanıt olarak Vault adlı kendi kendine saklama cüzdanına Bitcoin desteği eklediğini duyurdu.

Vault'a Bitcoin Desteği Geldi

Dijital para birimi saklama ve alım satım platformu Uphold, hizmetlerini geliştirmeye devam ediyor. Bu noktada Uphold, geçtiğimiz yıl sonlarında kullanıma sunduğu Vault adlı kripto saklama cüzdanına Bitcoin desteği eklediğini duyurdu. Şirketin CEO'su Simon McLoughlin yaptığı açıklamada Bitcoin sahiplerinin artan güvenlik ihtiyaçlarına ve kullanım kolaylığına dikkat çekti. McLoughlin, kullanıcıların Bitcoin anahtarlarını yönetme sürecinde yaşadıkları zorluklara değinerek bu yeni gelişmenin önemini vurguladı.

Vault, ilk olarak Ripple'ın yerel kripto para birimi olan XRP'yi destekleyecek şekilde piyasaya sürülmüştü. Bu noktada şirket, cüzdanı beta sürümü olarak tanıtmış, tam sürümünü ise bu yıl içerisinde piyasaya sürmeyi planladığını belirtmişti. 2015 yılından bu yana faaliyet gösteren Uphold, dünya genelinde 140 ülkede 10 milyondan fazla müşteriye hizmet veriyor. Son olarak Uphold'un bu yeni adımı, Bitcoin'in giderek artan popülaritesine ve dijital varlık güvenliği konusundaki genişleyen taleplere yanıt olarak görülüyor.

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Son Dakika Kripto Bitcoin, Uphold'un Vault Cüzdanına Dahil Oldu - Son Dakika

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